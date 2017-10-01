太原哪家医院治疗便血好呢

核心提示：山西肛泰肛肠医院专家讲：便血是常见的肛肠疾病症状，其颜色不一，所患肛肠疾病也会有所不同，根据便血颜色，大致可以推断是哪一种肛肠疾病，但是便血严重者，就需要到正规专业的肛肠医院去检查治疗。

山西肛泰肛肠医院专家讲：便血是常见的肛肠疾病症状，其颜色不一，所患肛肠疾病也会有所不同，根据便血颜色，大致可以推断是哪一种肛肠疾病，但是便血严重者，就需要到正规专业的肛肠医院去检查治疗。

不同的便血颜色代表不同肛肠疾病

鲜血便

痔疮：无论是外痔还是内痔都会引起便血，一般认为痔疮是直肠下段黏膜下和肛管皮肤下的静脉丛淤血、扩张和屈曲所形成的静脉团，在排泄的时候容易造成其破损，痔疮便血多呈现滴血状况。

结肠息肉：结肠息肉指的是隆起于结肠黏膜表皮腔内突起的肉瘤。结肠息肉多为单个，表面光滑，质地很脆，易被大便擦破而出血、溃烂。便血呈鲜红色，血液与粪便混合或粪便表面出现血痕。

肛裂：肛裂是消化道出口从齿线到肛缘这段最窄的肛管组织表面裂开，肛裂便血表现多为滴血或纸巾擦血，很少出现大出血。

脓、粘液血便

溃疡性结肠炎：反复发作的炎症致结肠黏膜的变性坏死、脱落，同时新的肉芽组织生成，在肠道收缩和粪便的摩擦下，导致肉芽组织的出血，血液与粪便和脱落的坏死组织混合就变成粘液、脓血便。

肿瘤：恶性肿瘤侵蚀周边组织，阻塞肠道，若肿瘤溃破出血，就可能造成继发感染。其有持续性、慢性带粘液血便的症状，出现脓血便或粘液血便，有时还伴有血块和坏死组织。

黑便

上消化道出血：黑便一般是上消化道出血造成的，只需几毫升的出血量就能造成黑便。常见的上消化道出血有食道静脉曲张出血、胃或十二指肠溃疡出血。

假黑便：假黑便主要与进食的某些食物和药物有关。