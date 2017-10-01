39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 山西肛泰肛肠医院 > 正文
综合
问医生

太原哪家医院治肛肠疾病好而不贵

新闻文章排行榜
2017-10-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　山西肛泰肛肠医院专家介绍：很多人并不是很重视肛肠疾病的发生，尤其是便血、腹痛、腹胀、便秘等常见的肛肠类疾病，殊不知，这些症状不重视，后期很可能形成痔疮、肛裂、肛瘘等，那生活中如何做才能减少肛肠疾病的发生呢？

　　山西肛泰肛肠医院专家介绍：很多人并不是很重视肛肠疾病的发生，尤其是便血、腹痛、腹胀、便秘等常见的肛肠类疾病，殊不知，这些症状不重视，后期很可能形成痔疮、肛裂、肛瘘等，那生活中如何做才能减少肛肠疾病的发生呢？

　　如何减少肛肠疾病发生？

　　防止便秘：养成良好的排便习惯，以每日排便一次为宜。大便时不要看书、玩手机，不要久蹲不起或过分用力。晨起喝一杯凉开水有助于防止便秘。

　　忌久忍便意：不要久忍排便，避免形成习惯性便秘，减少干硬的粪块对肛管直肠所造成的冲击压迫和撕裂伤。

　　饮食习惯：便秘患者平时要多食含纤维素成分较多的蔬菜和水果，少食刺激性食物，如辣椒、生姜、酒等，以减少对肛管直肠的刺激。

　　生活习惯：养成良好的生活习惯，不暴饮暴食，不饿肚减肥。要保持肛门清洁，每晚睡前，温水坐浴一次。患有乙状结肠、直肠、肛门等疾病，患者睡眠时宜采取右侧卧位，以减轻对左侧结肠的压迫，促进局部血液循环。从事久坐、久立、久蹲职业的人应经常地变换体位，工作之余适当的运动。

　　注意运动：做仰卧起坐运动，可增加腹肌力量，对于提高排便功能很有帮助。每日做半小时提肛运动或直接用食指按揉肛门。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈