太原哪家医院治肛肠疾病好而不贵

核心提示： 山西肛泰肛肠医院专家介绍：很多人并不是很重视肛肠疾病的发生，尤其是便血、腹痛、腹胀、便秘等常见的肛肠类疾病，殊不知，这些症状不重视，后期很可能形成痔疮、肛裂、肛瘘等，那生活中如何做才能减少肛肠疾病的发生呢？

山西肛泰肛肠医院专家介绍：很多人并不是很重视肛肠疾病的发生，尤其是便血、腹痛、腹胀、便秘等常见的肛肠类疾病，殊不知，这些症状不重视，后期很可能形成痔疮、肛裂、肛瘘等，那生活中如何做才能减少肛肠疾病的发生呢？

如何减少肛肠疾病发生？

防止便秘：养成良好的排便习惯，以每日排便一次为宜。大便时不要看书、玩手机，不要久蹲不起或过分用力。晨起喝一杯凉开水有助于防止便秘。

忌久忍便意：不要久忍排便，避免形成习惯性便秘，减少干硬的粪块对肛管直肠所造成的冲击压迫和撕裂伤。

饮食习惯：便秘患者平时要多食含纤维素成分较多的蔬菜和水果，少食刺激性食物，如辣椒、生姜、酒等，以减少对肛管直肠的刺激。

生活习惯：养成良好的生活习惯，不暴饮暴食，不饿肚减肥。要保持肛门清洁，每晚睡前，温水坐浴一次。患有乙状结肠、直肠、肛门等疾病，患者睡眠时宜采取右侧卧位，以减轻对左侧结肠的压迫，促进局部血液循环。从事久坐、久立、久蹲职业的人应经常地变换体位，工作之余适当的运动。

注意运动：做仰卧起坐运动，可增加腹肌力量，对于提高排便功能很有帮助。每日做半小时提肛运动或直接用食指按揉肛门。