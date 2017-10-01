太原哪里治肛肠比较安全

核心提示：山西肛泰肛肠医院肛肠专家解析，痔疮本身不会癌变，但可诱发癌变，需要提醒的是，一旦患有痔疮、肛瘘，应及时到专业肛肠医院检查确诊病情，以防后患。

山西肛泰肛肠医院肛肠专家解析，痔疮本身不会癌变，但可诱发癌变，需要提醒的是，一旦患有痔疮、肛瘘，应及时到专业肛肠医院检查确诊病情，以防后患。

山西肛泰肛肠医院专家介绍，一般来讲，痔疮、肛瘘通常不会癌变，但由于长期的慢性炎症刺激，使得脓性分泌物以及粪便从瘘管排出，从而刺激细胞异常增生，导致慢性病变，加之细菌长期存在于瘘管内，特别是绿脓杆菌或结核杆菌感染源不去，会导致癌变。另一种情况，有些病人长期大量地使用局部外用药，经常刺激也会导致癌变，这是十分需要注意的。不管如何，肛瘘即使在短期内不发生癌变，也很容易引发其他的疾病，因此应该尽早诊断、早治疗。

不同人群痔疮治疗方法各有不同

问：不同人群痔疮治疗方法的选择是否有区别？比如孕妇以及其他疾病的人群等。

专家：特殊的人群一般指的是孕妇、老人、小孩之类的，由于医学科学的进步，随着新技术、新材料、新器械以及无痛、整形手术的应用，痔疮手术较以往在安全性、临床疗效上有了很大的提高，术后并发症、后遗症也有了明显的减少，尽管如此，痔疮手术还是应该严格掌握手术适应症和禁忌症，根据不同的个体，采用对患者最为有利的个体化治疗方案。

1.孕妇：对孕妇痔疮，孕晚期手术治疗有引起流产或早产的可能;孕早期使用麻醉药和某些抗生素可使胎儿有致畸的危险。如果实在痛苦且保守治疗效果不明显者，可选在妊娠20—32周之间手术治疗。

2.老人、小孩：应该选用无痛、微创手术，尽量减少对患者的刺激和损伤，做到手术同时，安全有效。

3.血液病、抗凝药物治疗期间的患者合并痔疮，病情又需要手术者可采用适当治疗方法，在正规专科医院、医生的指导下进行康复。