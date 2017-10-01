39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 山西肛泰肛肠医院 > 正文
综合
问医生

太原哪里治肛肠比较安全

新闻文章排行榜
2017-10-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：山西肛泰肛肠医院肛肠专家解析，痔疮本身不会癌变，但可诱发癌变，需要提醒的是，一旦患有痔疮、肛瘘，应及时到专业肛肠医院检查确诊病情，以防后患。

　　山西肛泰肛肠医院肛肠专家解析，痔疮本身不会癌变，但可诱发癌变，需要提醒的是，一旦患有痔疮、肛瘘，应及时到专业肛肠医院检查确诊病情，以防后患。

　　山西肛泰肛肠医院专家介绍，一般来讲，痔疮、肛瘘通常不会癌变，但由于长期的慢性炎症刺激，使得脓性分泌物以及粪便从瘘管排出，从而刺激细胞异常增生，导致慢性病变，加之细菌长期存在于瘘管内，特别是绿脓杆菌或结核杆菌感染源不去，会导致癌变。另一种情况，有些病人长期大量地使用局部外用药，经常刺激也会导致癌变，这是十分需要注意的。不管如何，肛瘘即使在短期内不发生癌变，也很容易引发其他的疾病，因此应该尽早诊断、早治疗。

　　不同人群痔疮治疗方法各有不同

　　问：不同人群痔疮治疗方法的选择是否有区别？比如孕妇以及其他疾病的人群等。

　　专家：特殊的人群一般指的是孕妇、老人、小孩之类的，由于医学科学的进步，随着新技术、新材料、新器械以及无痛、整形手术的应用，痔疮手术较以往在安全性、临床疗效上有了很大的提高，术后并发症、后遗症也有了明显的减少，尽管如此，痔疮手术还是应该严格掌握手术适应症和禁忌症，根据不同的个体，采用对患者最为有利的个体化治疗方案。

　　1.孕妇：对孕妇痔疮，孕晚期手术治疗有引起流产或早产的可能;孕早期使用麻醉药和某些抗生素可使胎儿有致畸的危险。如果实在痛苦且保守治疗效果不明显者，可选在妊娠20—32周之间手术治疗。

　　2.老人、小孩：应该选用无痛、微创手术，尽量减少对患者的刺激和损伤，做到手术同时，安全有效。

　　3.血液病、抗凝药物治疗期间的患者合并痔疮，病情又需要手术者可采用适当治疗方法，在正规专科医院、医生的指导下进行康复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈