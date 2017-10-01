太原哪里治痔疮好的快

核心提示：山西肛泰肛肠医院专家讲：今年27岁胡女士就面临了这个问题

入秋之后，燥邪当令，很多小伙伴都出现便秘的症状，甚至诱发了大便出血的情况。

山西肛泰肛肠医院专家讲：今年27岁胡女士就面临了这个问题：

从1年前起，就出现间断性便血，根据自己的“医学常识”，觉得自己可能是得了痔疮，就随便买了痔疮药治疗。

但之后便血依然反复发作，而且每天大便的次数也越来越多，可以有六七次，这才去医院检查，被诊断为中期低位直肠癌。

经过手术治疗，该患者暂时是保住了性命，但肛门却没保住，以后只能靠人工肛门将排泄物排出，给生活带来诸多不便，留下终身的遗憾。

直肠癌又是什么鬼？这种发病率高不高？危险程度如何？

这件事让我们这些痔疮患者虎躯一震，十人九痔，痔疮出血不是很正常的事嘛？怎么就成了直肠癌！

今年七月，央视主持人、制片人肖晓琳因患直肠癌，在美国治病期间不幸离世。所谓疾病不分男女老幼，不分贫穷富有，大抵如此。

那是不是得了痔疮就有患直肠癌的风险呢？

直肠癌和痔疮是两种截然不同的疾病，但是有不少人误把直肠癌当痔疮治。

所以其实两种疾病并没有必要联系，一般情况下，也不会互相转换化。

不过，据临床统计：有近90%的直肠癌病例在初期都是被误诊，因为两个疾病在早期都会有便血症状，所以绝大部分被误诊为痔疮，从而延误了治疗时机。

直肠癌初期与痔疮都会有便血的症状，所以我们自己怎么辨别啊？

答案：看大便！！！

直肠癌可通过以下四点进行早期判断：

1.大便颜色异常黑色、暗红色、果酱色，也许会带有粘液或脓血，总之不是鲜红色。

2.大便习惯明显改变，腹泻或便秘，或腹泻便秘交替出现;

3.排便次数减少或增多，尤其是短时间内比平时明显变化的更要注意;

4.会有肛门坠胀的感觉，或排便后不久又出现便意，但却无粪便排出或仅排出少量粪便。

痔疮则多见以下三点：

1.大便时出血为鲜红色，但大便本身颜色不变。

2.大便时有小疙瘩脱出肛门，或会有一定痛感。

3.经常便秘。

文字不够明晰吗？看表格：

当然，临床中也有痔疮与直肠癌并发的情况，所以即使发现了便血为鲜红色，也要注意是否有直肠癌的症状出现。如果感觉自己的便便不正常了，请一定及时到正规医院肛肠科就诊。

目前，肛门指诊是区别两种疾病最基本、最有效的办法。医生只需要戴上手套，将食指伸入病人肛门内，通过手指触及直肠四周黏膜进行检查，得到初步诊断。

80%-90%的直肠癌发生在直肠中下段，因此直肠指检能发现 75% 以上的直肠癌，而这个检查只需要花几元检查费的，简直是举手之劳。

姑娘们也不要害羞，很多医院都是有女医生的，您也有权要求请女医生为您检查。

为什么直肠癌需要早期发现？

因为肠癌从增生到晚期，通常要经历10年左右的发展期。越靠近晚期，治疗生存率就越低。

早期结直肠癌治疗后5年生存率95%以上，而晚期结直肠癌治疗后5年生存率只有5%。

哪些人容易被直肠癌盯上

一、高油脂高蛋白的饮食人群容易得结直肠肿瘤。

二、有腺粒性息肉病史或者有结直肠癌家族病史。

三、部分疾病比如炎症性肠病也认为是癌前病变。

四、吸烟、肥胖也是跟直肠癌可能有一些关系。

二三十年前，东方国家、非洲国家的结直肠癌肿瘤发病率都比较低，而欧美国家的结直肠肿瘤发病率较高，专家认为这可能是跟饮食结构有关系。由此，洋快餐可能还是会有一定的影响。

直肠癌怎么预防

一减：减少摄入高动物蛋白、高脂肪的食品，减少食用精粮，减少腌制、烟熏类食物，控制烟酒，控制体重

肛肠专家介绍说，结直肠癌发病率的上升与饮食中脂肪增加有关。所以在日常饮食中，要减少红肉摄入，多吃白肉。

二加：增加食用新鲜的蔬菜、水果，适量多食用粗粮。增加运动量。

运动建议：每周3次30分钟以上运动。运动可以显著降低肠癌危险，可以使容易癌变的肠道息肉减少1/3。经常锻炼的人罹患肠道息肉的几率降低16%，发生较大息肉或癌变息肉的危险降低30%。