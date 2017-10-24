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白癜风带给孩子的危害都有什么

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2017-10-24
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核心提示：白癜风是一种严重的皮肤病，给无数患者的皮肤造成了严重的损害，对无数患儿的身心造成了严重的伤害，因此各位白癜风患儿家长们，一定要注意患儿的心理辅导，那么，白癜风会给儿童带来什么危害呢？

　　白癜风是一种严重的皮肤病，给无数患者的皮肤造成了严重的损害，对无数患儿的身心造成了严重的伤害，因此各位白癜风患儿家长们，一定要注意患儿的心理辅导，那么，白癜风会给儿童带来什么危害呢？

　　危害一、儿童白癜风患者会诱发其它疾病。如果儿童白癜风患者的白斑没有得到很好的操控，那么白癜风就会诱发其他疾病，如斑秃、类风湿关节炎和慢性活动性肝炎等疾病。对白癜风的治疗很不利。

　　危害二、白癜风会造成儿童皮肤细胞代谢紊乱。如果白癜风患者的白斑没有得到有效及时治疗的话，会导致儿童白癜风患者的排汗系统不畅，致使儿童白癜风患者的皮肤细胞代谢紊乱，诱发其他疾病，导致白癜风很难恢复。

　　危害三、白癜风会对儿童的心理产生巨大的负面影响。不可否认，社会上存在歧视白癜风患者的人，这会对儿童白癜风患者产生巨大的心理阴影。轻者让儿童白癜风患者自信感降低，对人际 交往产生抵触心理。重者会影响儿童的性格，会形成自闭。所以当孩子患有白癜风时一定要调整好孩子的心态。

　　危害四、儿童白癜风患者吃药影响发育。由于儿童身体系统还没有发展成熟，对药物的危害防御能力小，治疗儿童白癜风需要服用大量的药物。如果长期服用会影响儿童的身体健康，甚至生理发育，所以患儿在用药时一定要根据医生的讲解合理用药，避免因用药不当造成不必要的影响。

　　危害五、白癜风会降低儿童的抵抗能力。随着白癜风病情的加重，儿童白癜风患者的皮肤免疫力和反抗力也会下降，使皮肤阻挡紫外线的能力大大降低，导致对紫外线的防御能力变差，轻易被紫外线损害而导致如光敏性皮炎等疾病，皮肤癌的发病率也会比正常人要高很多。

　　温馨提示：得了白癜风并不可怕，但要积极向上，克服一切思想负担，积极配合医生的安排，到正规白癜风医院进行专业治疗，争取早日控制白癜风。

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