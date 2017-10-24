生活中应该怎样做到预防白白

核心提示：白癜风是一种多见的皮肤性疾病，它的治疗时间比较漫长，而且容易复发，这就需要病人们及时接受专业有效的治疗，同时还要做好日常防护，争取在短时间内将其治好。那么，生活中要如何预防白癜风呢？下面为大家做简单的饿介绍：

白癜风是一种多见的皮肤性疾病，它的治疗时间比较漫长，而且容易复发，这就需要病人们及时接受专业有效的治疗，同时还要做好日常防护，争取在短时间内将其治好。那么，生活中要如何预防白癜风呢？下面为大家做简单的饿介绍：

一、调摄精神，稳定情绪

1、保持开朗豁达的胸怀，避免焦躁、忧愁、思虑、悲哀、恼怒等不良情绪刺激。 2、建立良好的起居规律，避免机体生物钟紊乱、神经内分泌失调。

3、劳逸结合，避免过度劳累。

二、调整饮食，合理禁忌

1、多食坚果(白果、核桃、花生、葵花子、栗子、莲子、南瓜子、松子、西瓜子、杏仁)、豆类和豆制品、黑芝麻、动物肝脏等。

2、建议禁食鱼虾海味、禁饮酒。因食鱼、饮酒引起白癜风发病、复发或病情加重者，屡见不鲜。常见一些患者，因不能严格戒酒或海味、虽经长时间治疗，但病情仍不能得以控制。

3、避免维生素C的过量摄入，不吃或少吃富含维生素C的食物如西红柿、苹果、橘子等。

4、不可过食辛辣等刺激性食物。

5、儿童应改变偏食习惯。

三、保护皮肤、免受损伤

1、衣服宜宽大适身，尤其内衣、内裤、乳罩不可过紧、腰带宜松。临床上，乳房下、腰部、腹股沟等处的白斑，常因局部受压迫所致。内衣、内裤尽可能纯棉制品，不可穿用化纤之类。

2、避免外伤、摩擦、压迫。洗澡时不可用力搓擦。

3、避免接触酚及酚类化合物，如氢醌单苯醚(取代酚的一种)，被用做橡胶的抗氧化剂，经常接触橡胶制品如橡胶手套，橡胶鞋带等，常引起局部脱色而出

温馨提示：有些患者在选择治疗方法后，治疗几天觉得没效果就不再坚持。其实这样是错误的。无论是任何疗法，对待治疗应当坚持不懈，懂得定期复诊。不要轻易改变治疗方法，每种药物或治疗方法发挥作用都需一定时间，因此不要随便换药，需观察一定时间。