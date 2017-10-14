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腰上的白斑是白癜风吗

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2017-10-14
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核心提示：现在生活中的人们会出现很多种的皮肤病，有的也会出现白斑，在身体上出现了白斑的情况下，患者们应该做好充分的心理准备，因为白斑很有可能就是白癜风的病症，而白癜风又恰好是一种顽固性的皮肤病，容易扩散又不好治疗。所以有的人发现身上有白斑就会比较害怕，那么腰上的白斑是白癜风吗？

　　腰上的白斑是白癜风吗？现在生活中的人们会出现很多种的皮肤病，有的也会出现白斑，在身体上出现了白斑的情况下，患者们应该做好充分的心理准备，因为白斑很有可能就是白癜风的病症，而白癜风又恰好是一种顽固性的皮肤病，容易扩散又不好治疗。所以有的人发现身上有白斑就会比较害怕，那么腰上的白斑是白癜风吗？

　　一、腰部白癜风除了会有轻微的发白，并不会出现发红、发痒、脱屑或者是萎缩等症状，白癜风部位的皮肤光滑有弹性，各种生理功能正常，如果患者摩擦白癜风部位，白癜风部位就会发红，停止摩擦就会恢复原色。

　　二、腰部白癜风白斑面积较大，在夏日暴晒后，偶尔有些烧灼感。局部皮肤呈乳白色，边缘色素常有加深，白斑常对称或单侧分布，甚至呈带状沿神经分布。个别患者伴有毛发变白的状况。这些症状都是判断白癜风的症状。

　　三、腰部皮损颜色变白、典型的白斑多呈指甲和钱币大，呈圆形、椭圆形或不规则形，可扩大或相互融合成不规则的大片，形状不一，白斑周围着色加深的色素带和白斑中央有岛屿状的色素点。

　　患上白癜风后要及时治疗：

　　1.白癜风是一种扩散性极强的皮肤疾病，患者一定要注意及时的进行治疗如果患者不及时进行治疗的话，是很容易引发疾病出现扩散的现象。

　　2.白癜风患者在治疗期间要坚持安全、科学的进行治疗，只有这样才能减少患者身上的白癜风危害。

　　3.白癜风是一种顽固性皮肤病，不仅易扩散，还易复发，因此，白癜风患者在接受医学治疗的同时，还要对日常的护理保健引起重视。

　　温馨提示：腰部的白斑患者们要及时的去医院确诊治疗，并且要选择正规的医院，不可相信偏方和土方。积极配合医生，做好生活护理。

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