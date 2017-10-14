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治疗腿部的白癜风要注意什么

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2017-10-14
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核心提示：白癜风是一种发病范围很广的皮肤疾病，发病的部位也是没有固定的，虽说腿部对患者的外貌不会造成很大的影响，但是也不能忽视掉它的治疗。尤其是夏天，天气炎热，很多人喜欢穿短裤，这样白癜风患者就只能总是穿着长裤，来遮住白斑了。所以及时治疗很重要。那么治疗腿部的白癜风要注意什么呢？

　　治疗腿部的白癜风要注意什么？白癜风是一种发病范围很广的皮肤疾病，发病的部位也是没有固定的，虽说腿部对患者的外貌不会造成很大的影响，但是也不能忽视掉它的治疗。尤其是夏天，天气炎热，很多人喜欢穿短裤，这样白癜风患者就只能总是穿着长裤，来遮住白斑了。所以及时治疗很重要。那么治疗腿部的白癜风要注意什么呢？

　　1.早期及时治疗

　　腿部长了白癜风，患者要抓住早期治疗的时机。白癜风病情顽固，极易发展，因此建议大家如果发现身上有类似白癜风症状时，就应马上去正规的医院进行检确诊，趁着白斑还是早期的时候及时治疗，早期白癜风的白斑面积小，症状轻，治疗比较容易，而在治疗的同时，也应注意白癜风的预防工作。

　　2.分型分期治疗

　　白癜风的分型有寻常型和节段型两种，寻常型白癜风还可分为局限型、散发型、泛发型、肢端型五种，不同的类型所采用的治疗方法可能也会有所不同。而且根据白癜风的发展情况还分为进展期和稳定期，对于白癜风这种顽固型皮肤病，不同时期的白癜风治疗方法上也应慎重选择，不能进行盲目的治疗。

　　3.保持良好心态

　　白癜风是一种身心疾病，许多患者因为白斑的出现而有着严峻的心理压力，但是情绪因素是会直接影响白癜风的治疗效果甚至加重病情。患者要以积极乐观的心态配合医生的治疗，同时正确的认识白癜风以及白癜风的治疗，要对治疗充满信心。

　　4.注意合理饮食

　　日常饮食对白癜风治疗效果有一定的影响，患者在治疗期间要合理饮食，谨遵医嘱，注意饮食禁忌。由于辛辣的食物对皮肤刺激性大，容易诱发白癜风扩散，所以患者要对辣物忌口。海鲜、羊肉等容易引起皮肤过敏反应，不利于患者病情的控制，患者不要吃海鲜、羊肉等;白癜风患者平时还应少吃西红柿、橙子等维C含量丰富的蔬果。

　　温馨提示：白癜风不好治疗，在早期也不好发现，所以在治疗白癜风前，先要诊断了解黑色素的脱失情况，在根据自己的情况制定治疗方案，患者一定不要盲目的滥用方法进行治疗，科学安全的治疗才是根本。

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