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怎么预防白癜风呢

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2017-09-23
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核心提示：白癜风疾病是医学界公认的疑难杂症，一旦患上此病，治疗起来是比较麻烦的，因此，为了远离白癜风的危害，我们应该注意日常生活中的防护工作，尽量避免白癜风疾病的侵扰。关于白癜风的预防问题，我们应该关注以下几点：

　　怎么预防白癜风呢？白癜风疾病是医学界公认的疑难杂症，一旦患上此病，治疗起来是比较麻烦的，因此，为了远离白癜风的危害，我们应该注意日常生活中的防护工作，尽量避免白癜风疾病的侵扰。关于白癜风的预防问题，我们应该关注以下几点：

　　1、注意日常的防晒：

　　夏天紫外线过于强烈，过量照射会加速黑色素细胞的消耗，使黑素细胞中堆积大量有毒物质，对细胞造成损伤，白癜风患者皮肤尤其敏感，因此一定要做好适当的防晒措施，不要让肌肤直接暴晒在烈日下，并使用适合肤质、适合场地的防晒品，帽子、阳伞、长袖外衣等也能较有效地阻挡紫外线的伤害。

　　2、选择合适的护肤品：

　　白癜风面部出现皮损的患者要注意选择温和的护肤用品，含有植物美白成分的化妆水可以软化角质层，达到收敛和美白的作用，面霜可以改善苍白、暗沉的脸色，面膜则能很好起到保湿作用。

　　3、避免出现皮肤外伤：

　　外伤和摩擦患处皮肤会使病情加重或疾病复发，从事户外工作的白癜风患者要特别注意，不要让肌肤再次遭受损害。另外白癜风患者洗澡时不要用力搓皮肤。

　　4、避免接触化学物质：

　　化学物质对黑色素细胞有严重的损害，生活中应尽量避免皮直接接触化学物质，特别是酚类化合物，比如橡胶、沥青、汽油等。

　　5、尽量少喝酒、多运动：

　　少吃辛辣刺激性食品以及禁忌食品少吃含维生素C的食品。适量进行运动，进行晨练或运动时尽量选择空气清新的场所，减少有害气体的吸入。

　　6、避免使用过多的化妆品：

　　不宜长期浓妆艳抹，切忌带妆入眠，化妆后应及时清洁皮肤，给皮肤休息的时间。学会缓解来自生活和工作各方面的压力，劳逸结合。注意保持积极乐观的情绪和开朗的心情，避免因不良情绪会诱发疾病的出现或加重疾病症状。

　　怎么预防白癜风呢？白癜风的发病率比较高，同时又比较难恢复，因此，做好日常的预防工作是非常关键的。很多人忽视了这一点，生活中不注意一些细节，从而导致了白癜风的发病。专家在此建议大家：要想远离疾病危害，就必须重视疾病的预防。

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