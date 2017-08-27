核心提示：白癜风这种疾病主要就是因为患者自身体质较弱，再加上外界的不良因素影响而发病。手部患病就是因为长期暴露于外界皮肤容易受到影响。手相当于人的第二张脸，无论是生活中做什么事情都是代表着个人形象。所以患者一定要多了解疾病症状知识，这样就可以早期发现及时治疗。那么手上的白癜风有什么症状呢？

手上的白癜风有什么症状？白癜风这种疾病主要就是因为患者自身体质较弱，再加上外界的不良因素影响而发病。手部患病就是因为长期暴露于外界皮肤容易受到影响。手相当于人的第二张脸，无论是生活中做什么事情都是代表着个人形象。所以患者一定要多了解疾病症状知识，这样就可以早期发现及时治疗。那么手上的白癜风有什么症状呢？

一、手上白癜风初期的白斑的大小一般多为指甲或钱币大小，手上白斑的形状多表现为圆形、椭圆形或不规则的形状，也有的白癜风在发病时在皮肤表面表现为色素减色斑，白斑的境界一般很明显，而且有的白斑的边缘还会有色素带环绕。

二、手上白癜风的白斑数目是不定的，有的会白斑会局限自身体的某一部分，一般情况下白斑自行消失的很少，大多数的白癜风患者的白斑会随着时间的发展而扩散，而且还会跟相邻之间的白斑融合，形成一大片不规则的形状，甚至还会泛发全身。

三、由于患者手部皮肤缺失黑色素，以至于白斑皮肤异常敏感，在发生冻疮、被碰伤或划伤的情况下，白斑总是会快速扩散到双手以外的皮肤，如手臂、肩颈或腰腹等处。这时手上白斑明显扩大，边缘也愈发清晰，呈现瓷白或乳白色。

四、白癜风出现在皮肤上会让某一局部部位的皮肤上发白，这时，白斑颜色呈浅白色，也有患者新生白斑的边缘有稍稍隆起的炎症性暗红色，这种情况可以持续数周之久，白斑会跟着病情的发病，黑色素不断的受损，从让白斑处最后发展为瓷白色。

确诊后要及时的治疗：

1.白癜风患者个体差异不同治疗方法也不一样，患者在确诊前切不可盲目用药，避免无效用药使肌体产生抗药性和耐药性而延误治疗。

2.一定要正确的了解白癜风的病情的治疗规律，使用科学的合适自己的病情的治疗方法治疗白癜风，这样才能达到比较好的治疗效果。

3.手部长了白癜风，患者要坚持早期治疗原则，以便及时遏制自身病情恶化。而且病情初发期，白斑面积小，黑色素脱失不严重，早期治疗效果也好。

温馨提示：白癜风的治疗除了要接受科学的治疗，更要做好治疗期间的护理，首先就是要保护好皮肤，尤其皮损处，要注意防止外伤感染，白癜风的发生有的就是因为外伤引起，所以治疗阶段，患者更要防止外伤，以免加重疾病，对治疗造成影响。