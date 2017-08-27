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手臂上的白斑是白癜风吗

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2017-08-27
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核心提示：白癜风的发病范围是没有限制的，它的常发部位有脸部、颈部、头部等暴露位置，其中手臂也是经常病发的部位。很多人会忽视手臂上的白斑，认为一开始可能是小白斑而已，很多患者没有引起重视。等到后期可能白点症状会加重。因此对于白癜风要做到早发现早治疗，避免病情不断加重。那么手臂上的白斑是白癜风吗？

　　手臂上的白斑是白癜风吗？白癜风的发病范围是没有限制的，它的常发部位有脸部、颈部、头部等暴露位置，其中手臂也是经常病发的部位。很多人会忽视手臂上的白斑，认为一开始可能是小白斑而已，很多患者没有引起重视。等到后期可能白点症状会加重。因此对于白癜风要做到早发现早治疗，避免病情不断加重。那么手臂上的白斑是白癜风吗？

　　一、手臂白癜风在初期白癜风症状有圆形、椭圆形、不规则形，表面光滑，手臂白癜风患处的白斑颜色的浅白色、在强烈的紫外线照射下会发红有灼痛感，病情越严重白斑面积会不断的增多、变大。

　　二、手臂白癜风初期症状病变呈纯白色圆形或不规则的脱失斑，表面光滑，边界清楚，边缘色素增多。变白的皮肤对日光较正常皮肤敏感，稍晒太阳即发红。病程经过缓慢，渐向四面扩大，互相融合或达到一定程度时停滞蔓延，历久不变。

　　三、手臂白癜风初期症状发生于接触某些化学物质以后，或在冻疮、湿疹、神经性皮炎、牛皮癣或盘状红斑狼疮等炎症消退时，局部皮肤也可出现。

　　确诊后该怎么正确的治疗：

　　1.当手臂出现白癜风的时候患者就应该及时的到正规的白癜风医院进行治疗。避免由于不治疗或者错误的治疗方法而导致白癜风病情出现扩散的现象。

　　2.手臂上有白癜风应该根据不同的发病原因，采取有针对性的方法进行治疗。

　　3.科学治疗也很重要，只有科学针对性的治疗了才能令治疗更有效果。盲目的治疗只会给治疗带来阻碍。所以患者要科学规范治疗。

　　温馨提示：当发现身体上出现白癜风类似症状时，一定要尽早到正规医院检查诊断，选择适合自己病情的治疗方法。不论是哪种疾病，有一个好的心态是非常重要的，不要让自己有过大的压力。

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