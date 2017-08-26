核心提示：白癜风可发病于全身各处，颈部也是白癜风高发的部位，颈部出现白斑很难让人发觉，但患者也不能大意，白斑是会扩散的，一旦扩散到暴露部位会给患者带来非常大的伤害，所以及时治疗非常重要。那么怎么治疗脖子上的白癜风呢？下面来看看专家的介绍吧！

怎么治疗脖子上的白癜风？白癜风可发病于全身各处，颈部也是白癜风高发的部位，颈部出现白斑很难让人发觉，但患者也不能大意，白斑是会扩散的，一旦扩散到暴露部位会给患者带来非常大的伤害，所以及时治疗非常重要。那么怎么治疗脖子上的白癜风呢？下面来看看专家的介绍吧！

一、选择专业正规医院

患者治疗白癜风要到专业的白癜风医院。不要随便的选择到一些小的诊所，听信一些大师之言，避免上当受骗，到时候不仅仅损失的是钱财同时更会导致病情的加重，给患者带来更严重的负担。只有专业的白癜风医院医疗设备才会更雄厚，医疗技术更先进，医疗团队更专业。

二、科学综合治疗

白癜风的治疗，疗法的选择是关键。在选择治疗方法时，一定要综合考虑患者病因、病情、年龄、体质、症状特点等因素，然后针对性地制定治疗方案。还要注意分期分型治疗，进展期要控制白斑的继续扩散。稳定期才能进行治疗。如果能够内外结合，多种疗法结合使用，那将会大大提高疗效。

三、保护患处皮肤

白癜风的治疗重要，白癜风的护理同样不容忽视，特别是一些裸露部位的白癜风，更应该要做好护理的工作。所以颈部白癜风患者一定要重视颈部皮肤的护理工作，在患病之后，一定要保护好自己颈部的皮肤，防止颈部受到外界的一些刺激，像太阳暴晒以及外伤等等，这些是容易引发白癜风出现同形反应现象的。

四、谨慎用药

在治疗白癜风的过程中，科学用药是比较重要的。在平时，一般都采用药物治疗，有些药物效果慢，有的患者就私自停药或者更换药物。这样很容易导致白斑扩散或对药物产生抗药性，导致病情加重。所以患者在早期选择药物治疗时要注意在正规医生的指导下科学用药，万不可盲目用药。

温馨提示：颈部皮肤是非常脆弱敏感的，所以在治疗方法的选择上一定要适合病情以及个人体质的，这样才能避免长期治疗无效而导致皮肤出现新伤。最后祝您早日康复。