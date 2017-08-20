核心提示：白癜风是慢性病，治疗起来比较棘手，需要长时间的配合治疗，只要找到白癜风的发病诱因，对症对因治疗，选择科学治疗时期，坚持治疗，先进的方法不一定是最适合你的治疗方法，找到一种最适合自己的治疗方法才是重要的。那么早期白癜风治疗应该注意什么呢？

早期白癜风治疗应该注意什么？白癜风是慢性病，治疗起来比较棘手，需要长时间的配合治疗，只要找到白癜风的发病诱因，对症对因治疗，选择科学治疗时期，坚持治疗，先进的方法不一定是最适合你的治疗方法，找到一种最适合自己的治疗方法才是重要的。那么早期白癜风治疗应该注意什么呢？

饮食生活方面应注意：少食荤腥，辛辣，以素食为主禁烟戒酒，禁使用含维生素c的药物，少食用含维生素c的食物。加强体育锻炼，穿宽松舒适的衣物，谨防外伤，夏日勿阳光暴晒。

多吃富含酪氨酸与矿物质的食物以及硬壳类食物：猪肉、乌鸡、黑芝麻、蛋、杏仁露、茄子、黑木耳、海带、黑豆、花生等。

保侍开朗豁达的胸怀，注意房屋装修造成的污染：避免焦躁，忧愁，思虑，悲哀，恼怒等不良情绪刺激。建立良好的起居规律，避免机体生物钟紊乱，神经内分泌失调。劳逸结合，避免过度劳累。

温馨提示：每个人病因病情不同，治疗方案和费用也不同，没有哪个医生还不知道病因就能告诉患者多长时间、多少费用能治好。我们这也是对患者负责任，一定要根据您的病情实实在在的去讲，只有这样，咱们治疗起来您才能配合的越好，恢复的才越快。