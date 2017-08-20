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白癜风护理需要注意哪些

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2017-08-20
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核心提示：白癜风是一种难以恢复的疾病，但是白癜风的危害性是非常大的，如果不幸患上白癜风疾病，患者就会受到心理和生理的双重打击，作为白癜风的患者来说，一定要注意自己的护理工作，不要忽视疾病的严重性，那么白癜风护理需要注意哪些？

　　白癜风护理需要注意哪些？白癜风是一种难以恢复的疾病，但是白癜风的危害性是非常大的，如果不幸患上白癜风疾病，患者就会受到心理和生理的双重打击，作为白癜风的患者来说，一定要注意自己的护理工作，不要忽视疾病的严重性，那么白癜风护理需要注意哪些？

　　1、白癜风患者临床恢复后，其免疫能力及微循环障碍方面仍未恢复正常，一般需要3-6个月才能复原。所以在临床恢复后，即白斑完全消失后，应该再用药一两个疗程巩固。

　　2、环境：特别是住处潮湿、淋雨、涉水、风寒等均可能诱发白癜风，这是必须注意的事项。

　　3、精神因素：焦虑、紧张、不愉快的生活事件等均可激发本病，所以患者要性情开朗、要有与世无争的胸怀和世界观。

　　4、饮食：建议不要吃辣椒，以及含维生素C多的水果，如桔子、葡萄、山楂、猕猴桃等。平时多吃一些含有酪氨酸及矿物质的食物，肉(牛、兔、猪、瘦肉)、动物肝脏、蛋、奶、菜(萝卜、茄子、冬笋、木耳、海带等)、豆、花生、黑芝麻、核桃等食物。

　　5、感染：外伤、冻疮、烫伤均有可能导致白癜风的发生或发展，必须注意。

　　白癜风的患者一定要重视疾病的护理工作，虽然目前治疗白癜风的方法有很多，但是要恢复疾病，也是需要一个过程的，作为白癜风的患者来说，还应该保持乐观的情绪，对于疾病不要有误区。要知道有了良好的心态才能够让身体更加健康，这样才能够更好的治疗白癜风。希望本文能够给患者朋友带来帮助，也祝愿患者朋友在治疗后能够早日恢复健康，回归正常的生活。

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