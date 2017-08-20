核心提示：白癜风多发于人体面部、颈部、四肢、腰腹部及后背等汗腺丰富的部位，春夏季发展较快。白癜风是易诊断，难治疗的皮肤病，建议及时的去检查一下，找准发病的诱因，对症治疗，不可盲目的治疗，以免加重了病情，白癜风是易复发的，要积极配合医生的治疗。不同的病情，个体差异不同，治疗方法也是不一样。那么，长在头皮上的白癜风可以治吗？下面为大家分析。

长在头皮上的白癜风可以治吗？白癜风多发于人体面部、颈部、四肢、腰腹部及后背等汗腺丰富的部位，春夏季发展较快。白癜风是易诊断，难治疗的皮肤病，建议及时的去检查一下，找准发病的诱因，对症治疗，不可盲目的治疗，以免加重了病情，白癜风是易复发的，要积极配合医生的治疗。不同的病情，个体差异不同，治疗方法也是不一样。那么，长在头皮上的白癜风可以治吗？下面为大家分析。

治疗白癜风一直是白癜风患者们长期所关注的的一个问题，白癜风是一种皮肤色素脱失症，以黑色素的破坏白斑生成为症状表现。对于白癜风能不能恢复这个问题不能一概而论，因为白癜风患者的个体差异较大，治疗的效果和方式都会不尽相同，但可以明确的是，白斑面积小，病程短的患者容易恢复，而对于面积较大病程较长的患者，在治疗上相对困难，但是临床上也不乏恢复的案例。白癜风的治疗效果和很多因素有关，患者需要有清楚的认识，建立有效的治疗机制。

白癜风的症状表现为白斑在皮肤尤其是暴露部位皮肤的生成。但是白癜风的发生是不分在哪个部位，白癜风的一大特点是患者的个体差异性较大，所以一种治疗方法在某个患者身上起效却不一定能对另一个患者同样起效，这跟白癜风复杂的发病机制有关。

温馨提示：白癜风是一种极易复发或者是病情出现加重的顽固性皮肤病，白癜风皮肤疾病的扩散性较强患者稍不留意，可能引起自身白癜风的扩散。一旦发现自己患上了白癜风，患者应当及时到正规的专业性医院进行科学的治疗，以免耽误病情。