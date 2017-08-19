核心提示：白癜风的预防和保健，爱美之心人皆有之，这句话不假，在现代社会，每个人都很注意自己的外表，尤其是女性朋友对皮肤的保养非常重视，但是由于白癜风易复发易扩散，所以做好白癜风的预防和保健我们每一个人都要重视。白癜风的病情相当的复杂，需要患者多加的注意，同时也必须要了解白癜风如何治，早日的进行治疗。为了解决患者疑惑，下面就请专家为我们介绍一下。

白癜风患者该怎样护理呢？白癜风的预防和保健，爱美之心人皆有之，这句话不假，在现代社会，每个人都很注意自己的外表，尤其是女性朋友对皮肤的保养非常重视，但是由于白癜风易复发易扩散，所以做好白癜风的预防和保健我们每一个人都要重视。白癜风的病情相当的复杂，需要患者多加的注意，同时也必须要了解白癜风如何治，早日的进行治疗。为了解决患者疑惑，下面就请专家为我们介绍一下。

患者在使用药物的时候要要注意安全，不可盲目选择，，特别是擦药方面要注意以下的四点。

一、白癜风患者在擦药的时候是有讲究的，在刚开始的时候用药需要细心地观察，建议患者每日涂药2次，以皮肤不红，有微痒，面部呈淡粉红色即停擦，待皮肤恢复原色后再擦。

二、白癜风在使用药物的时候注意观察，看看效果怎么样，如果患者白斑渐小，出现黑点并渐增大为用药准确，如黑点久不增大可能过量，如黑点反而缩小或消失，白斑边缘也有外扩趋势，为久用过量未及时纠正，应立即停用。此种情况需长时间停药。

三、白癜风患者的皮肤是敏感的所以如果出现了过敏反应应立即停药

四、白癜风患者在治疗的过程中可以使用内服药调和气血治其本，外用药作用局部激活黑色素细胞治其标，内外结合、标本兼治，白癜风患者一定要按上法，细心体会，准确使用药水。

白癜风不及时进行治疗危害还是很大的，为了能够了解更多关于白癜风的内容，患者可以多加关注随着人们生活水平的提高，白癜风的发病率也不断上升，所以在平时生活中，人们必须要多了解一些白癜风基本常识。

白癜风患者该怎样护理呢？通过上文的介绍后，相信大家应该知道怎么护理白癜风了吧，对于白癜风的护理是非常重要的，因为这种病对我们的影响很多，为了能够让大家正常工作和生活，我们必须要及时治疗，并且注意护理。