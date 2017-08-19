39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 石家庄远大白癜风医院 > 正文
综合
问医生

孩子脸上有白癜风怎么治

新闻文章排行榜
2017-08-19
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：白癜风的发病部位不受限制，身体的任何部位均有可能发病，面部作为好发部位之一，一旦白癜风长在脸上，会严重影响患者的形象，特别是当幼小的孩子患上，给他们的身心造成很严重的伤害。那么孩子脸上有白癜风怎么治呢？

　　孩子脸上有白癜风怎么治？白癜风的发病部位不受限制，身体的任何部位均有可能发病，面部作为好发部位之一，一旦白癜风长在脸上，会严重影响患者的形象，特别是当幼小的孩子患上，给他们的身心造成很严重的伤害。那么孩子脸上有白癜风怎么治呢？

　　1.早期及时治疗

　　患病后家长应及时送患儿到医院诊治，并协助医生寻找可能的诱发因素，治疗方案应在医生的指导下制定和实施。加强护理，避免外伤和感染，积极治疗患儿合并的其他皮肤病。初期白斑数量并不是太多，而且面积也不会太大，此时治疗的话可以在较短的时间内恢复黑色素细胞的再生功能，可以取得较好的治疗效果。

　　2.谨慎用药

　　给孩子用药时，要严密观察孩子的病情变化及治疗中的药物反应。因为儿童具有病情变化快的特点，要随时决定继续用药或调整用药或调整剂量，使用药更趋合理，减少或避免药源性疾病的发生。以免副作用影响儿童的健康成长。尤其不能使用激素类药物，这些药物副作用很大，虽然使用会有一些效果，但是一旦停药，白斑会大面积扩散，所以一定要在医生的指导下正确用药。

　　3.坚持治疗

　　由于孩子还小，对有些治疗方法会排斥，会不配合治疗，这样很容易影响治疗效果，有的家长因为心疼孩子，就放弃治疗或者自行更换治疗方法，这是一定要避免的，这个时候家长朋友要耐心的引导孩子，认真地照管孩子，按时给孩子用药或者是涂药，坚持正确治疗。

　　4.做好日常护理

　　应注重调节白癜风饮食结构，多食用高蛋白、高能量、维生素B族含量高的食品，适量补充多种微量元素。可以多吃一些深颜色食品，如黑豆、黑米、黑芝麻、核桃仁等。少吃或不吃含维C的食物。家长要避免孩子的皮肤受外伤，还要做好皮肤的防晒，尤其是在夏季，紫外线的照射比较强烈，直射会刺激到脸部的皮肤，导致白斑的扩散。

　　温馨提示：如果家长一旦发现孩子身上有什么症状，就应该及时带孩子去专业医院进行全面检查，对症治疗。才会对孩子的病情有帮助。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈