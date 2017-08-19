核心提示：白癜风的发病部位不受限制，身体的任何部位均有可能发病，面部作为好发部位之一，一旦白癜风长在脸上，会严重影响患者的形象，特别是当幼小的孩子患上，给他们的身心造成很严重的伤害。那么孩子脸上有白癜风怎么治呢？

孩子脸上有白癜风怎么治？白癜风的发病部位不受限制，身体的任何部位均有可能发病，面部作为好发部位之一，一旦白癜风长在脸上，会严重影响患者的形象，特别是当幼小的孩子患上，给他们的身心造成很严重的伤害。那么孩子脸上有白癜风怎么治呢？

1.早期及时治疗

患病后家长应及时送患儿到医院诊治，并协助医生寻找可能的诱发因素，治疗方案应在医生的指导下制定和实施。加强护理，避免外伤和感染，积极治疗患儿合并的其他皮肤病。初期白斑数量并不是太多，而且面积也不会太大，此时治疗的话可以在较短的时间内恢复黑色素细胞的再生功能，可以取得较好的治疗效果。

2.谨慎用药

给孩子用药时，要严密观察孩子的病情变化及治疗中的药物反应。因为儿童具有病情变化快的特点，要随时决定继续用药或调整用药或调整剂量，使用药更趋合理，减少或避免药源性疾病的发生。以免副作用影响儿童的健康成长。尤其不能使用激素类药物，这些药物副作用很大，虽然使用会有一些效果，但是一旦停药，白斑会大面积扩散，所以一定要在医生的指导下正确用药。

3.坚持治疗

由于孩子还小，对有些治疗方法会排斥，会不配合治疗，这样很容易影响治疗效果，有的家长因为心疼孩子，就放弃治疗或者自行更换治疗方法，这是一定要避免的，这个时候家长朋友要耐心的引导孩子，认真地照管孩子，按时给孩子用药或者是涂药，坚持正确治疗。

4.做好日常护理

应注重调节白癜风饮食结构，多食用高蛋白、高能量、维生素B族含量高的食品，适量补充多种微量元素。可以多吃一些深颜色食品，如黑豆、黑米、黑芝麻、核桃仁等。少吃或不吃含维C的食物。家长要避免孩子的皮肤受外伤，还要做好皮肤的防晒，尤其是在夏季，紫外线的照射比较强烈，直射会刺激到脸部的皮肤，导致白斑的扩散。

温馨提示：如果家长一旦发现孩子身上有什么症状，就应该及时带孩子去专业医院进行全面检查，对症治疗。才会对孩子的病情有帮助。