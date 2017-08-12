核心提示：白癜风治疗方法很多，白癜风治疗专科医院 专家建议患者寻找专业、正规、权威的医院，积极配合医生的治疗。白癜风让很多的朋友们都比较害怕，不知道这种疾病会给大家的生活带来什么样的伤害，现在很多的朋友们只是听说了白癜风的一些知识，但都没有特别的在意，这就会让朋友们很容易就患有了这种疾病。那么，白癜风病会不会传染给别人呢？

白癜风病会不会传染给别人呢？白癜风治疗方法很多，白癜风治疗专科医院 专家建议患者寻找专业、正规、权威的医院，积极配合医生的治疗。白癜风让很多的朋友们都比较害怕，不知道这种疾病会给大家的生活带来什么样的伤害，现在很多的朋友们只是听说了白癜风的一些知识，但都没有特别的在意，这就会让朋友们很容易就患有了这种疾病。那么，白癜风病会不会传染给别人呢？

从目前国内外治疗本病的情况看，大部分白癜风患者经过治疗后病情不再发展，并有不同程度的好转，完全治好的病例也不少见。因此，只要白癜风患者能及时治疗，与医生密切合作，耐心治疗，部分患者还是能够治好白癜风能治好吗的。

那白癜风会遗传给下一代吗？白癜风医院专家表示：从临床观察来看白癜风的发病与遗传确有一定的关系，因此遗传因素被认为是白癜风的重要发病原因之一，广大的医务工作者，通过大量的流行病学调查和实验室研究结果表明，白癜风是一种多基因遗传性疾病，其遗传基因可能存在于几条染色体上，最有可能被常染色体上三个或四个位点的隐性基因所控制，但需所有位点上的隐性基因为纯合子才有可能出现表型而引起发病。

但遗传只是白癜风发病的一种因素，一般必须在遗传因素和危险因素都具备的条件下才会发病。因此，即使已存在遗传因素，只要杜绝危险因素的发生，也可能不发病，所以白癜风遗传给下一代的机率并不像其他遗传病那么高，白癜风患者同样可以有健康的下一代。

关于白斑病你了解多少呢？白斑病防止有哪些有用的办法，往常日子中多进行体育训练，坚持跑步、做操，要动不要静。要防止和一些化学物质的触摸。特别是肌肤外表有病灶的病人，不能运用增白类化妆品。这些增白类化妆品对肌肤的损伤对错常大的。

白癜风病会不会传染给别人呢？希望大家多了解白癜风相关医学知识，在生活中将导致白癜风的因素控制到低。如果患有白癜风，应该选择一家正规、专业的白癜风治疗医院，积极接受系统的治疗。早日摆脱白癜风的困扰，还你一个美丽的肌肤。如果还有其他问题可以继续关注白癜风的资讯。