核心提示：儿童年龄小，白癜风的症状白斑常常出现在暴露部位，比如脸部、手部、颈部等。这对于心理脆落的儿童来说是很难承受的，稍微不注意的话就会给孩子正常的身心成长造成很大的影响。家长们在给孩子治疗的同时，也不要忘了注意孩子日常饮食。合理的饮食能够帮助患儿控制白癜风病情。那么，儿童白癜风饮食要注意什么呢？

儿童白癜风饮食要注意什么？儿童年龄小，白癜风的症状白斑常常出现在暴露部位，比如脸部、手部、颈部等。这对于心理脆落的儿童来说是很难承受的，稍微不注意的话就会给孩子正常的身心成长造成很大的影响。家长们在给孩子治疗的同时，也不要忘了注意孩子日常饮食。合理的饮食能够帮助患儿控制白癜风病情。那么，儿童白癜风饮食要注意什么呢？

一、营养均衡不偏食。均衡的营养，科学的食谱，是提高患儿体质，增强对疾病的抵御能力的有效措施。白癜风患儿，平时应多食用富含蛋白质和能量的食物，尽量不让孩子偏食，才是真正的爱孩子。

二、酪氨酸及微量物质。酪氨酸及铜等微量物质对其病情的好转有一定的帮助作用，因此孩子日常可多吃一些包含酪氨酸及富含铜等微量物质的食物。如牛肉、动物肝脏、鸡蛋、牛奶、木耳、黄豆、花生、葡萄干等食物。

三、黑色食物。白癜风的症状为白斑，家长为恢复孩子健康的肤色可以让孩子多吃一些表皮为黑色、紫色的食物，有助于黑色素形成。比如核桃、黑芝麻、黑豆、黑米等，对病情康复有好处。

四、少吃富含维c的食物。维生素c对正常人来说不可缺少，但是白癜风患者要忌吃富含维生素c的食物。因为维生素c能影响酪氨酸酶的活性，使黑色素的生成被中断，干扰皮肤黑色素的合成。比如猕猴桃、橘子、草莓、柠檬等尽量少吃。

五、忌食辛辣食物。对于可能影响白癜风疾病治疗的辛辣性食物要禁止食用，如辣椒、葱、蒜、虾、羊肉等。

温馨提示：白癜风病因复杂，治疗起来可能是较为漫长的，家长们要保持耐性，坚持给孩子进行治疗。家长在孩子面前要保持乐观的态度，多与儿童进行聊天，让孩子的注意力从转移到其他方面去。还可以培养儿童的兴趣爱好，比如习字、画画、唱歌等。