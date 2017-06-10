39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 石家庄远大白癜风医院 > 正文
综合
问医生

唐山白癜风医院在哪

新闻文章排行榜
2017-06-10
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：腰上长白斑是白癜风吗？白癜风发病主要的症状就是白斑，要想能在白癜风发病的早期就发现和及时的治疗白癜风，需要患者能正确的认识白癜风的白斑的病情和症状，这样才能在发现白斑之后正确的认识和诊断。尤其是一些隐蔽部位比如腰部的白癜风，更是需要我们及时的发现。那么腰上长白斑是白癜风吗？

　　唐山白癜风医院在哪？腰上长白斑是白癜风吗？白癜风发病主要的症状就是白斑，要想能在白癜风发病的早期就发现和及时的治疗白癜风，需要患者能正确的认识白癜风的白斑的病情和症状，这样才能在发现白斑之后正确的认识和诊断。尤其是一些隐蔽部位比如腰部的白癜风，更是需要我们及时的发现。那么腰上长白斑是白癜风吗？

　　一、腰部皮损颜色变白、典型的白斑多呈指甲和钱币大，呈圆形、椭圆形或不规则形，可扩大或相互融合成不规则的大片，形状不一，白斑周围着色加深的色素带和白斑中央有岛屿状的色素点。

　　二、腰部白癜风除了会有轻微的发白，并不会出现发红、发痒、脱屑或者是萎缩等症状，白癜风部位的皮肤光滑有弹性，各种生理功能正常，如果患者摩擦白癜风部位，白癜风部位就会发红，停止摩擦就会恢复原色。

　　三、腰部白癜风白斑面积较大，在夏日暴晒后，偶尔有些烧灼感。局部皮肤呈乳白色，边缘色素常有加深，白斑常对称或单侧分布，甚至呈带状沿神经分布。个别患者伴有毛发变白的状况。这些症状都是判断白癜风的症状。

　　确诊后一定要及时治疗：

　　1.在治疗白癜风时不要盲目，也不要因为白癜风不疼不痒就忽视治疗，一定要及时去正规专业的医院进行确诊和治疗！

　　2.白癜风患者在治疗期间要坚持安全、科学的进行治疗，只有这样才能减少患者身上的白癜风危害。

　　3.在患病之后要及时到正规的白癜风医院进行就医诊治，防止疾病出现扩散的现象，早发现早治疗。

　　温馨提示：在生活中我们一旦患上白癜风，要及时去专业正规医院接受治疗，配合医生，注意饮食忌口，保护好患处皮肤免受刺激，保持良好心态，这些都是对治疗有帮助的。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈