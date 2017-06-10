核心提示：腰上长白斑是白癜风吗？白癜风发病主要的症状就是白斑，要想能在白癜风发病的早期就发现和及时的治疗白癜风，需要患者能正确的认识白癜风的白斑的病情和症状，这样才能在发现白斑之后正确的认识和诊断。尤其是一些隐蔽部位比如腰部的白癜风，更是需要我们及时的发现。那么腰上长白斑是白癜风吗？

唐山白癜风医院在哪？腰上长白斑是白癜风吗？白癜风发病主要的症状就是白斑，要想能在白癜风发病的早期就发现和及时的治疗白癜风，需要患者能正确的认识白癜风的白斑的病情和症状，这样才能在发现白斑之后正确的认识和诊断。尤其是一些隐蔽部位比如腰部的白癜风，更是需要我们及时的发现。那么腰上长白斑是白癜风吗？

一、腰部皮损颜色变白、典型的白斑多呈指甲和钱币大，呈圆形、椭圆形或不规则形，可扩大或相互融合成不规则的大片，形状不一，白斑周围着色加深的色素带和白斑中央有岛屿状的色素点。

二、腰部白癜风除了会有轻微的发白，并不会出现发红、发痒、脱屑或者是萎缩等症状，白癜风部位的皮肤光滑有弹性，各种生理功能正常，如果患者摩擦白癜风部位，白癜风部位就会发红，停止摩擦就会恢复原色。

三、腰部白癜风白斑面积较大，在夏日暴晒后，偶尔有些烧灼感。局部皮肤呈乳白色，边缘色素常有加深，白斑常对称或单侧分布，甚至呈带状沿神经分布。个别患者伴有毛发变白的状况。这些症状都是判断白癜风的症状。

确诊后一定要及时治疗：

1.在治疗白癜风时不要盲目，也不要因为白癜风不疼不痒就忽视治疗，一定要及时去正规专业的医院进行确诊和治疗！

2.白癜风患者在治疗期间要坚持安全、科学的进行治疗，只有这样才能减少患者身上的白癜风危害。

3.在患病之后要及时到正规的白癜风医院进行就医诊治，防止疾病出现扩散的现象，早发现早治疗。

温馨提示：在生活中我们一旦患上白癜风，要及时去专业正规医院接受治疗，配合医生，注意饮食忌口，保护好患处皮肤免受刺激，保持良好心态，这些都是对治疗有帮助的。