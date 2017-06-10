核心提示：脚上出现的小白点是不是白癜风？白癜风是皮肤病中很常见的一种疾病，具有较高的发病率，并且分布不受年龄、性别等的限制，生活中更多人的健康受到了白癜风极大损害。以便患了白癜风能早发现早治疗，我们有必要了解白癜风的症状表现。那么，脚上出现的小白点是不是白癜风？

沧州白癜风医院在哪，脚上出现的小白点是不是白癜风？白癜风是皮肤病中很常见的一种疾病，具有较高的发病率，并且分布不受年龄、性别等的限制，生活中更多人的健康受到了白癜风极大损害。以便患了白癜风能早发现早治疗，我们有必要了解白癜风的症状表现。那么，脚上出现的小白点是不是白癜风？

一、一片或数片光滑白斑

皮肤白斑是白癜风最典型的症状表现，一旦患了白癜风，皮肤上则会有1-2片指甲大小白斑出现，白斑表面无鳞屑，并且也没有萎缩的症状表现，是一种比较光滑的的皮损白斑。另外，若是病情发生了恶化，则白斑数目会增多，皮损白斑会有3-5片或是更多，白斑泛发成片，治疗难度也会相应增加。

二、白斑颜色变化

白癜风症状主要表现在哪些方面？由于在白癜风不同病情发展阶段，皮损部位黑色素缺失程度不同，白癜风白斑颜色将会发生一定的变化。在发病初期，会有少量的黑色素缺失，皮损白斑呈淡白色，症状不是很明显。随着时间的推移，黑色素大量缺失，则皮损白斑颜色将会加深，表现为云白色、瓷白色等，症状更为明显，对患者的仪表美观造成的影响也会更大。

三、白癜风发病部位

白癜风是一种发病部位不固定的皮肤病，全身任何部位都有长白癜风的可能，不过在发病早期，白癜风多长在皮肤暴露部位，如面部、颈部、四肢等处，另外腰腹部、手部等长期受到摩擦或是有外伤发生的部位也时常会有白癜风出现。因此，以上部位有白斑出现时要多多留意观察。

白癜风是一种无自觉性的皮肤病，长有白癜风的部位不会有皮肤瘙痒等异常感觉，但是白癜风潜在危害性大，除了会直接影响患者的仪表美观外，还会给患者的工作、学习、人际交往等造成极大阻碍，到了发病晚期诱发甲亢等多种并发症。所以，患了白癜风及时科学治疗很关键。

脚上出现的小白点是不是白癜风？以上就是白癜风主要的症状表现，相信大家对白癜风的症状已经有了初步了解，希望大家平时多关注皮肤健康，一旦发现有以上症状特点的白斑出现，要尽快去医院检查确诊，趁早治疗，发病早期的白癜风更容易治好。