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尖锐湿疣的病因有哪些？上海哪里治疗尖锐湿疣专科？

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2017-08-29
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核心提示：了解性病的传播途径是为了更好的预防疾病，减少患者的患病率，患病建议尽快到正规医院进行治疗，有效清除患者体内的病毒，患者也要配合治疗，那么在生活中有哪些尖锐湿疣的病因呢？

　　尖锐湿疣的病因有哪些？上海哪里治疗尖锐湿疣专科？

　　了解性病的传播途径是为了更好的预防疾病，减少患者的患病率，患病建议尽快到正规医院进行治疗，有效清除患者体内的病毒，患者也要配合治疗，那么在生活中有哪些尖锐湿疣的病因呢？

　　1.饮酒。饮酒是包括尖锐湿疣在内的多种性病发病和复发的危险因素。因为饮酒影响了机体淋巴细胞的活性，抑制了机体的免疫力。

　　2.免疫功能。免疫力低下的个体如肾移植、恶性肿瘤、糖尿病、艾滋病、免疫抑制性化疗和应用糖皮质激素等病人，尖锐湿疣的发病率及复发率均显著增加，且疣体体积也较大。

　　3.不洁性生活。不洁性生活是引发尖锐湿疣的最主要的原因，要想预防尖锐湿疣的发生，一定要洁身自好，杜绝不洁性生活。

　　4.抽烟。因为抽烟能降低机体抵抗力，所以抽烟是尖锐湿疣的独立危险因素。研究表明，抽烟者尖锐湿疣的发病率比不抽烟者高3倍多，且发病率随烟龄和日抽烟支数的增加而增加，同时抽烟能促进尖锐湿疣复发。

　　上海哪里治疗尖锐湿疣专科。尖锐湿疣会带来很多危害，尖锐湿疣是性传染的疾病。患者如果不能及时的诊治就会给患者带来一系列的危害，更为严重的还可能会传染给家人。

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