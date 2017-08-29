核心提示：广大朋友们要注意不要忽视尖锐湿疣的疾病，要尽快到医院进行治疗，对清除病毒起到关键的作用，患者也要注意配合治疗，避免不洁及不正当的性关系，应注意保持清洁和干燥，防止继发感染。

尖锐湿疣带来的危害有哪些？上海哪里的医院治疗尖锐湿疣？

广大朋友们要注意不要忽视尖锐湿疣的疾病，要尽快到医院进行治疗，对清除病毒起到关键的作用，患者也要注意配合治疗，避免不洁及不正当的性关系，应注意保持清洁和干燥，防止继发感染。

尖锐湿疣的危害：

危害他人，此病不仅伤害自己，还会威胁他人健康，我们都知道，尖锐湿疣的传染性强，配偶或性伙伴以及密切接触者都处于危险之中。常发生家庭内传播。由于婚外性关系而感染尖锐湿疣，常导致婚姻危机，造成家庭解体。

影响身心健康，首先，此病会给患者带来双重伤害，不仅承受身体上的病痛，还要承受经济负担，来自家人、同事甚至好友的鄙视，精神压力往往很大。若患者羞于启齿延误及时、正确的治疗，会造成并发症和后遗症。

传染给婴幼儿，孕妇也是尖锐湿疣的患病人群，因此，首先会影响下一代，一般来说，患生殖道尖锐湿疣的孕妇，在分娩时，通过产道的婴儿可能被传染，引发婴幼儿得病。

尖锐湿疣是生活中一个常见的性传播疾病。尖锐湿疣如果得到不及时的治疗会给患者带来无限的痛苦，该病的传染性很强，人们在生活中要多注意，防止病情加重。