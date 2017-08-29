诱发尖锐湿疣的三大病因？明珠看疱疹

诱发尖锐湿疣的三大病因？很多人对于尖锐湿疣了解的并不是太多，只是通过一些小广告多多少少有所认识，该病属于性病的一种，起初发病并无任何明显征兆，很多患者就认为无大碍，其实不然，一旦经过一段时间的病情蔓延，该病毒可发生恶变，进而严重威胁身心健康，因此，只有深入了解疾病的病因才能更好的自我预防。

诱发尖锐湿疣的三大病因？感染尖锐湿疣的途径有很多种，一些上将其总结为以下三种情况：

1.与自身免疫力低下有关，主要是指进行非性接触而染病，多为间接感染所致，如接触被病毒污染的生活用品所致，如沾有分泌物的毛巾、脚布脚盆、衣被，甚至于厕所的马桶圈等，均可传染。

2.感染。主要来源于外伤，一旦在生殖器部位发生外伤，且护理不当，就会导致乳头瘤病毒直接侵入，进而滋生，该病毒可经皮肤或黏膜上的小小破裂伤口侵入体内，经过潜伏数日，病菌繁殖到足够的数日便开始发病。因此，要谨慎对待破裂的伤口。

3.不洁性生活。这也是直接染病的主要途径之一，一旦与病毒携带者发生性行为，可直接患病，临床上男性尖锐湿疣几乎都是由性接触引起。尖锐湿疣患者是主要传染源，传播快、感染率高，通常在感染后3周左右发病。

上海明珠医院作为“重点性病诊疗中心”单位，承担着全国患者诊治救助工作。同时医院热心社会公益，多次组织公益活动，为社区群众开展爱心义诊、健康指导，把温暖健康带给群众，除此之外，上海明珠医院负责人等多次代表医院慰问社区孤寡老人，走进儿童福利院等。

诱发尖锐湿疣的三大病因？要注意及时的治疗，注意了解尖锐湿疣的治疗的方法，根据患者病情程度的不同，可以选择不同的治疗方法，上述几个方面就是参考一家医院是否好的几点关键，想要治好尖锐湿疣，就要注意选择，注意合适的治疗方法，这样才能远离尖锐湿疣的困扰，过上健康的生活。