治疗外阴尖锐湿疣会有哪些误区？明珠贵吗

尖锐湿疣是一种比较容易复发的疾病，再加上尖锐湿疣又是一种性病，所以患者很容易由于各种各原因而走入尖锐湿疣的治疗误区。而外阴尖锐湿疣也是尖锐湿疣的一种发病部位，由于外阴发病部位比较隐秘，治疗起来就比较麻烦了。那么，治疗外阴尖锐湿疣会有哪些误区？

治疗外阴尖锐湿疣会有哪些误区？

误区一：不能生育

虽然尖锐湿疣是一种具有传染性，但治好后的尖锐湿疣是没有任何传染性的，也不会影响到怀孕和生育。但需要注意的是，患者在经过正规治疗后，如果症状消失后，一年后不复发，再考虑结婚、生育。如果是孕妇患病后，分娩时可以考虑剖腹进行生产，来降低婴儿被传染的几率。

误区二：容易复发

虽然，尖锐湿疣治疗后在3个月内很容易复发，但随着时间的延长，病人的传染性也会随之降低，尖锐湿疣复发的几率也会随之降低。在治疗后如果6个月内不复发，在临床上就是治好了。如果一年都不复发，那么在以后复发的可能性就非常的小了，传染的几率也就极小了。

误区三：不好去根

由于引起尖锐湿疣的病毒是人乳头瘤病毒，该病毒通常不进入血液，只是潜伏于表皮基底层，随着表皮复制进入细胞核内，引起细胞的分裂，形成临床皮损，所以治疗时确实不太容易治好。但经多次治疗，大都还是可以控制复发的，就算是少数长期带病毒的患者，经一段时间后病毒也可以随机体免疫状态的改善而被抑制乃至消失。

误区四：性伴一定会被传染

虽然尖锐湿疣是一种性传播疾病，有60%的患者都是通过不洁性生活而患病的。但也有一部分患者的配偶或性伴是不发病的，这可能是与受染者的免疫状况有关。也可能与接触的病毒数量和患者病期有关。

外阴尖锐湿疣严重的影响患者的生育质量，如果妇女患生殖道外阴尖锐湿疣以后，在分娩的时候，通过产道的婴儿就可能被传染，引起婴儿咬吸道疣。直接接触或者是间接的接触被污染的物品以后，就可能导致眼角膜的乳头状瘤和口腔粘膜的乳头状瘤。外阴尖锐湿疣的发生，还可能引起癌变，外阴尖锐湿疣的发生还会引起比较严重的恶性肿瘤并发症，不及时的治疗，就会带有严重的后果。

治疗外阴尖锐湿疣会有哪些误区，希望广大的朋友们一定要引起高度的重视，好好预防。一旦发现该疾病症状，及时到正规的医院进行详细的检查再对针对性治疗，避免给自身健康以及他人造成严重的伤害。据悉，上海明珠医院作为“重点性病诊疗医院”。目前上海明珠医院临床“抗体综合治疗体系”专注性疾病湿疣疱疹的源头病因和复发因素，个性化精准治疗，发扬中西医特色优势，结合现代化医学先进手段，根据患者体内病毒情况培养特异性病毒抗体，回输到体内，吞噬清除体内病毒，并激活自身免疫系统，实时抵御病毒的再次入侵，达到标本兼治，长效抗复发的效果希望看到此文的患者朋友及时的到医院看看，不要等到这些并发症出现了再去治疗，这样就耽误了尖锐湿疣的治疗时机，让患者朋友陷入无尽的痛苦之中，是大家都不愿看到的。如果您还有什么关于尖锐湿疣的问题，可以继续浏览本网站了解相关内容。