女性外阴尖锐湿疣多久能治疗好？明珠路线

尖锐湿疣作为一种传播率极高的传染性病，我国越来越多的人收到尖锐湿疣的折磨。我国女性尖锐湿疣患者的人数逐年增多。寻求一种能有效治疗尖锐湿疣的方法迫在眉睫。那么，女性外阴尖锐湿疣多久能治疗好？

女性外阴尖锐湿疣是一般是在患者感染上人乳状瘤病毒后，引起的一种上皮增素性病变，女性外阴尖锐湿疣怎么治疗好呢？尖锐湿疣为主要的性疾病之一，治疗方法也越来越多。

患者想要更好的治疗尖锐湿疣，首先要对这种病情有个一定的了解，专家指出，很多人都是在对性病知识缺乏的情况下发生尖锐湿疣的。尖锐湿疣湿疣潜伏期的，也就是说患者在感染上HPV以后，不会立刻发病。经过一段时间的潜伏繁殖，病症才逐渐开始出现。尖锐湿疣的早期为单个或多个表面为乳头样的赘生物，颜色与患处肤色接近，不治疗会越来越严重。

外阴尖锐湿疣严重的影响患者的生育质量，如果妇女患生殖道外阴尖锐湿疣以后，在分娩的时候，通过产道的婴儿就可能被传染，引起婴儿咬吸道疣。直接接触或者是间接的接触被污染的物品以后，就可能导致眼角膜的乳头状瘤和口腔粘膜的乳头状瘤。外阴尖锐湿疣的发生，还可能引起癌变，外阴尖锐湿疣的发生还会引起比较严重的恶性肿瘤并发症，不及时的治疗，就会带有严重的后果。

尖锐湿疣亚临床表现与HPV潜伏感染存在是引起尖锐湿疣及其复发的最重要的因素。Erpenbaeh等报道广泛粘膜的尖锐湿疣亚，床表现和HPV潜伏感染可能引起30%-70%尖锐湿疣病例的复发。用PCR技术检测发现在醋酸试验阴性非皮损区72%—HPV阳性者中有37.5%复发。

女性外阴尖锐湿疣多久能治疗好？上海明珠医院作为“重点性病诊疗中心”单位，承担着全国患者诊治救助工作。同时医院热心社会公益，多次组织公益活动，为社区群众开展爱心义诊、健康指导，把温暖健康带给群众，除此之外，上海明珠医院负责人等多次代表医院慰问社区孤寡老人，走进儿童福利院等。

上述就是对于女性外阴尖锐湿疣多久能治疗好进行了详细介绍，在生活中外阴尖锐湿疣的发病率非常高的，这主要还是由于不洁净的性生活导致的，所以大家一定要养成良好的生活习惯，让自己更好的远离外阴尖锐湿疣的危害。