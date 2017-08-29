39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 上海明珠医院 > 正文
综合
问医生

外阴尖锐湿疣需要做什么检查？明珠预约咨询电话

新闻文章排行榜
2017-08-29
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　外阴尖锐湿疣需要做什么检查？外阴尖锐湿疣是性传播疾病之一，会给患者身心健康造成很大的危害，女性若是患了外阴尖锐湿疣，就应重视疾病的合理检查和治疗。那么接下来就由上海明珠医院性病科专家来解答外阴尖锐湿疣需要做什么检查？

　　外阴尖锐湿疣的检查方式

　　1、免疫组织学检查：常用过氧化物酶抗过氧化物酶方法，显示湿疣内的病毒蛋白，以证明疣损害中有病毒抗原。HPV蛋白阳性时，外阴尖锐湿疣的浅表上皮细胞内可出现淡红色的弱阳性反应。

　　2、病毒疣抗体试验：迄今，HPV难于用传统的病毒培养及血清学技术检测，主要实验诊断技术是核酸杂交。近年来发展的PCR方法具有特异，敏感，简便，快速等优点，为HPV检测开辟了新途径。

　　3、组织化学检查：取少量病损组织制成涂片，用特异抗人类乳头瘤病毒的抗体作染色。如病损中有病毒抗原，则抗原抗体结合。在过氧化物酶抗过氧化物酶方法中，核可被染成红色。此法特异性强且较迅速，对诊断有帮助。

　　4、病理检查：病理检查在外阴尖锐湿疣检查中，属于准确度很高的一种方法。它从外阴尖锐湿疣的症状着手，通过检查来判定是否为外阴尖锐湿疣。病理检查主要为角化不全，棘层高度肥厚，乳头瘤样增生，表皮突增厚，延长，其增生程度可似假性上皮瘤样。

　　5、醋酸白试验：本试验的原理是蛋白质与酸凝固变白的结果，HPV感染细胞产生的角蛋白与正常的未感染上皮细胞产生的不同，只有前者才能被醋酸脱色。美国CDC提示，醋酸白试验并不是特异试验，且假阳性较常见。

　　以上就是“外阴尖锐湿疣需要做什么检查”的介绍。希望对您有所帮助，上海明珠医院的疗法“综合抗体治疗体系”能够快速清除尖锐湿疣患者体内的病毒，采用抗体综合治疗体系治疗，重新组建修复系统，增强机体抗病毒修复功能，修复受损组织，提高抗病能力，真正做到尖锐湿疣不再发作。最后希望广大患早日康复，还自己一个健康的身体。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈