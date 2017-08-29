外阴尖锐湿疣需要做什么检查？明珠预约咨询电话

外阴尖锐湿疣需要做什么检查？外阴尖锐湿疣是性传播疾病之一，会给患者身心健康造成很大的危害，女性若是患了外阴尖锐湿疣，就应重视疾病的合理检查和治疗。那么接下来就由上海明珠医院性病科专家来解答外阴尖锐湿疣需要做什么检查？

外阴尖锐湿疣的检查方式

1、免疫组织学检查：常用过氧化物酶抗过氧化物酶方法，显示湿疣内的病毒蛋白，以证明疣损害中有病毒抗原。HPV蛋白阳性时，外阴尖锐湿疣的浅表上皮细胞内可出现淡红色的弱阳性反应。

2、病毒疣抗体试验：迄今，HPV难于用传统的病毒培养及血清学技术检测，主要实验诊断技术是核酸杂交。近年来发展的PCR方法具有特异，敏感，简便，快速等优点，为HPV检测开辟了新途径。

3、组织化学检查：取少量病损组织制成涂片，用特异抗人类乳头瘤病毒的抗体作染色。如病损中有病毒抗原，则抗原抗体结合。在过氧化物酶抗过氧化物酶方法中，核可被染成红色。此法特异性强且较迅速，对诊断有帮助。

4、病理检查：病理检查在外阴尖锐湿疣检查中，属于准确度很高的一种方法。它从外阴尖锐湿疣的症状着手，通过检查来判定是否为外阴尖锐湿疣。病理检查主要为角化不全，棘层高度肥厚，乳头瘤样增生，表皮突增厚，延长，其增生程度可似假性上皮瘤样。

5、醋酸白试验：本试验的原理是蛋白质与酸凝固变白的结果，HPV感染细胞产生的角蛋白与正常的未感染上皮细胞产生的不同，只有前者才能被醋酸脱色。美国CDC提示，醋酸白试验并不是特异试验，且假阳性较常见。

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