外阴尖锐湿疣有哪些临床症状？明珠预约电话

外阴尖锐湿疣是妇科中比较少见的一种性传播疾病，正是因为很少见，所以很多女性朋友就对这种疾病很不以为然，认为这种病根本不会发生在自己的身上，因此对于外阴尖锐湿疣的临床症状也不了解，以至于当真正发生外阴尖锐湿疣后却不知道。那么，外阴尖锐湿疣有哪些临床症状？上海明珠医院性病科主治专家表示：

外阴尖锐湿疣有哪些临床症状？

外阴尖锐湿疣主要的传达途径是经性交直接传播，有不洁的性生活史、多个性伴侣者最易感染，其次是通过污染的衣物、器械间接传达。

1、外阴尖锐湿疣的症状常不明显，局部患者有外阴瘙痒、烧灼痛或性交后疼痛。典型体征是初起为微小散在乳头状疣，柔软，其上有细小的指样突起，或为小而尖的丘疹，质稍硬，孤立、散在或呈簇状，粉色或白色。病灶逐渐增大、增多，互相融合成鸡冠状或菜花状，顶端可有角化或感染溃烂。宫颈病变多为扁平状，肉眼难以发现，常需阴道镜及醋酸试验协助发现。

2、初起为少数淡红色柔软细小丘疹，以后逐渐增大增多，倾向融合或互相重叠，表面凹凸不平呈疣状，由于局部湿热和慢性刺激常促使其迅速增大，可形成大小不等的乳头状、菜花状、鸡冠样或蕈样不同形态损害，性质柔软，触之易出血，因分泌物浸润表面呈白色、污秽色或红色，疣根部较窄常有蒂，表面湿润，常有渗液、糜烂、皮损裂隙间因有脓性分泌物 郁积其中，易继发细菌感染散发恶臭。

3、尖锐湿疣潜伏期为3周-8个月，平均3个月。患者以年轻妇女居多。病变以性交时容易受损伤的部位多见，如舟状窝附近、大小阴唇，肛门周围、阴道前庭、尿道口，也可累及阴道和宫颈。

以上是我们对于外阴尖锐湿疣有哪些临床症状的介绍。现在大家都了解了吧。各位必须要提高警惕，假如察觉得病，记得选择国家承认的，正规权威，有口碑的医院医治，这样才能确保不会出现各位花了冤枉钱，还治不好病的情况，才能让复发的阴云从我们的生活中走开，希望以上内容可帮到您。上海明珠医院自建院以来，先后组建各项疾病科室，探索打造多学科会诊模式，从机制上确立、保证多学科协作诊疗的常态化，不仅提高了对性疑难杂症的诊疗质量与效率，而且推动了医院医疗水平的总体提升。数年以来，立足本职、积极奉献，用更专业的技术，更优质的服务帮助更多性疾病患者，同时主动做一家“性疾病义务宣传院”，积极传递爱与正能量。尖锐湿疣如果能早发现，早治疗，问题就简单的多。如果发现太迟，或不及时进行治疗，导致疣体长得较大或广泛发展的时候，通常需要经过多次治疗，才可以将疣体完全去除。