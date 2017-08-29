外阴尖锐湿疣不及时治疗会有什么样的危害？明珠性疾病

外阴尖锐湿疣不及时治疗会有什么样的危害？外阴尖锐湿疣是属于尖锐湿疣的一种，外阴是生殖器官的外露部分，包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道前庭、前庭大腺、前庭球、尿道口，阴道口和处女膜。外阴尖锐湿疣的危害很直接，感染外阴尖锐湿疣后很容易传染给他人，尤其是自己的伴侣，所以一定要积极的治疗。那么，外阴尖锐湿疣不积极治疗会有什么危害？上海明珠医院性病科主治专家表示：

如果尖锐湿疣患者不及时治疗危害会很大，会不断生长，增大，数目增多，也可相互融合呈乳头状、鸡冠状、鹅卵石状、菜花状等外观，大小不等，可长成巨大的尖锐湿疣疣体。常有瘙痒及压迫感，若合并细菌感染可有恶臭，压迫临近的组织器官出现相应的压迫病状。

外阴尖锐湿疣疾病的患者带有高危型病毒，传染性强，会传染给家人或其他人。由于其传染性越强，人体机体免疫系统受到抑制，疾病越不容易治好，可长期反复复发，甚至最后，还有导致癌变的可能。据统计，约15%的宫颈外阴尖锐湿疣、10%的外阴及肛门周外阴尖锐湿疣可以发展成恶性肿瘤。18%的阴茎癌和9%的女阴癌是由尖锐湿疣诱发的。如果治疗积极，完全可不发生以上病变。而且，有一些病毒内还可能经过一定时期后消失。

外阴尖锐湿疣严重的影响患者的生育质量，如果妇女患生殖道外阴尖锐湿疣以后，在分娩的时候，通过产道的婴儿就可能被传染，引起婴儿咬吸道疣。直接接触或者是间接的接触被污染的物品以后，就可能导致眼角膜的乳头状瘤和口腔粘膜的乳头状瘤。外阴尖锐湿疣的发生，还可能引起癌变，外阴尖锐湿疣的发生还会引起比较严重的恶性肿瘤并发症，不及时的治疗，就会带有严重的后宫。

外阴尖锐湿疣不及时治疗会有什么样的危害？上海明珠医院性病科在“无性病”建设过程中，把患者放在首位，经过多年研究，设立了预防、保健、治疗、研究合一体的专科，为患者提供专业的性病诊疗基地，患者可以通过预约，享受通往健康的通道，医院导医全程陪同服务；一患一医一诊室；30分钟聊病制；首诊专家负责制；24小时电话咨询以及陪同转诊就医服务。

上述就是对于外阴尖锐湿疣的危害进行了详细介绍，在生活中外阴尖锐湿疣的发病率非常高的，这主要还是由于不洁净的性生活导致的，所以大家一定要养成良好的生活习惯，让自己更好的远离外阴尖锐湿疣的危害。