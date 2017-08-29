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尖锐湿疣不及时治疗会怎样？浦东新区明珠

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2017-08-29
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　　尖锐湿疣不及时治疗会怎样？人们提起尖锐湿疣疾病就十分的害怕，此病的特点是传染性极强、难治好、反复复发等，严重的影响患者朋友的正常生活和学习，如果尖锐湿疣不及时治疗会怎样，还有哪些并发症会出现呢，下面我们就来听听上海明珠医院性病科专业人士的分析，尖锐湿疣引发的6大并发症有哪些？

　　1、尖锐湿疣不及时治疗会感染其它性病：尖锐湿疣常与其它疾病并发，约1/3尖锐湿疣患者同时患有淋病、梅毒、衣原体感染、滴虫病等疾病。偶尔还可能合并HIV感染;

　　2、尖锐湿疣不及时治疗会导致恶性肿瘤：该病可以并发恶性病变，流行病学资料表明尖锐湿疣与生殖器癌之间有一定关联。有报道显示15%男性阴茎癌和15%女性外阴癌是在原有尖锐湿疣的基础上引发。对尖锐湿疣感染的HPV型别鉴定的流行病学研究发现，部分患者合并高危型HPV感染。尽管高危型HPV致癌是较漫长的过程，定期随访监测很必须;

　　3、尖锐湿疣不及时治疗会细菌感染：尖锐湿疣继发细菌感染是最常见并发症之一，临床表现为局部红肿、分泌物、疼痛、化脓等，严重者可发生局部淋巴结肿大、疼痛以及发热等全身不适;

　　4、尖锐湿疣不及时治疗会疮面出血、糜烂：腐蚀药物治疗、物理治疗后，创面可发生轻重不等的糜烂、渗出和出血;

　　5、尿路症状：尿道口尖锐湿疣还可出现尿频、尿急、尿痛、尿流曲线改变等。极少数发生尿道内病变或累及膀胱;

　　6、肛门直肠尖锐湿疣：可出现肛门内胀感、便血、排便不畅或排便时疼痛。为尽量避免并发症发生，应高度重视，去正规医院诊治。

　　尖锐湿疣不及时治疗会怎样？以上就是“尖锐湿疣不及时治疗会怎样”的说明，据悉，上海明珠医院作为“重点性病诊疗医院”。目前上海明珠医院临床“抗体综合治疗体系”专注性疾病湿疣疱疹的源头病因和复发因素，个性化精准治疗，发扬中西医特色优势，结合现代化医学先进手段，根据患者体内病毒情况培养特异性病毒抗体，回输到体内，吞噬清除体内病毒，并激活自身免疫系统，实时抵御病毒的再次入侵，达到标本兼治，长效抗复发的效果希望看到此文的患者朋友及时的到医院看看，不要等到这些并发症出现了再去治疗，这样就耽误了尖锐湿疣的治疗时机，让患者朋友陷入无尽的痛苦之中，是大家都不愿看到的。

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