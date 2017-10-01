上海检查尖锐湿疣医院

核心提示： 当出现尖锐湿疣症状时，在没确诊之前千万不要盲目治疗，建议尽快到正规医院检查，很多疾病和尖锐湿疣的症状也是极其相似的，要避免误诊、错诊等情况。因此了解一些常规的检查方法很重要，针对尖锐湿疣应做哪些检查？下面就让医生为大家介绍一些。 一、病理检查 主要为角化不全，棘层高度肥厚，乳头瘤样增生，

当出现尖锐湿疣症状时，在没确诊之前千万不要盲目治疗，建议尽快到正规医院检查，很多疾病和尖锐湿疣的症状也是极其相似的，要避免误诊、错诊等情况。因此了解一些常规的检查方法很重要，针对尖锐湿疣应做哪些检查？下面就让医生为大家介绍一些。

一、病理检查

主要为角化不全，棘层高度肥厚，乳头瘤样增生，表皮突增厚，延长，其增生程度可似假性上皮瘤样。刺细胞和基底细胞并有相当数量的核分裂、颇似癌变。但细胞排列规则，且增生上皮和真皮之间界限清楚。其特点为粒层和刺层上部细胞有明显的空泡形成。此种空泡细胞较正常大，胞浆着色淡、中央有大而圆，深嗜碱性的核。通常真皮水肿、毛细血管扩张以及周围较致密的慢性炎性浸润。巨大型尖锐湿疣，表皮极度向下生长，代替了其下面的组织、易与鳞状细胞相混，故须多次活检。若有缓慢发展之倾向， 则为一种低度恶变的过程，即所谓疣状癌。

二、醋酸白试验

用3-5%醋酸外涂疣体2-5分钟，病灶部位变白稍隆起，肛门病损可能需要15分钟。本试验的原理是蛋白质与酸凝固变白的结果，HPV感染细胞产生的角蛋白与正常的未感染上皮细胞产生的不同，只有前者才能被醋酸脱色。醋酸白试验检测HPV的敏感性很高，它比常规检测观察组织学变化还好。但偶尔在上皮增厚或外伤擦破病例中出现假阳性、假阳性变白迹象显得界限不清和不规则。

三、免疫组织学检查

常用过氧化物酶抗过氧化物酶方法(即PAP)，显示湿疣内的病毒蛋白，以证明疣损害中有病毒抗原。HPV蛋白阳性时，尖锐湿疣的浅表上皮细胞内可出现淡红色的弱阳性反应。

了解尖锐湿疣有助于大家及时发现病情，以上就是常见的尖锐湿疣的检查方法，这对大家认识尖锐湿疣是非常有帮助的，上海性病医生提醒，患病应及时到正规医院防止病情加重。有什么问题可以在线咨询预约专业医生，以便及时得到解答。