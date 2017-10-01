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上海尖锐湿疣的临床症状是什么

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2017-10-01
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核心提示：　　生活中，总是会因为不注意导致患上尖锐湿疣，对于感染尖锐湿疣的患者而言，因为对这种疾病不了解，往往会错过了治疗的好时机。想要了解是否感染上了尖锐湿疣这种疾病，对尖锐湿疣就要有一些了解，下面来和上海性病医生一起看看尖锐湿疣的症状有哪些？　　1、尖锐湿疣在早期，会出现锥状小肉粒小丘疹，一般发生在外生殖器、肛周

　　生活中，总是会因为不注意导致患上尖锐湿疣，对于感染尖锐湿疣的患者而言，因为对这种疾病不了解，往往会错过了治疗的好时机。想要了解是否感染上了尖锐湿疣这种疾病，对尖锐湿疣就要有一些了解，下面来和上海性病医生一起看看尖锐湿疣的症状有哪些？

　　1、尖锐湿疣在早期，会出现锥状小肉粒小丘疹，一般发生在外生殖器、肛周，尖锐湿疣潜伏期为1～8个月，平均3个月，多数是粉红色、菜花状，其表面很脆，用手很容易弄掉，同时也是很容易出血及感染。

　　2、症状表现明显的尖锐湿疣还有：皮肤表面出现米粒大小的疣体，会随时间增长，可达到直径10多公分，而且生长迅速，有的会像菜花大小。

　　3、在早期，若是症状表现不明显的尖锐湿疣，会出现外阴瘙痒，灼痛或性交后疼痛等不适症状。早期女性尖锐湿疣症状多发性鳞状上皮增生，一开始是散在或者是簇状增生粉色、白色小乳头状的疣，柔软，有细指样突起。增大之后呈鸡冠状、菜花状、桑葚状。

　　4、一些尖锐湿疣在患病后，会出现自卑，进而消极就医，因此患病后要对自己患病的情况做好处理，防止疾病传染给家人。早期女性尖锐湿疣治疗是比价好的，疾病未愈前要注意避免不洁的性生活，做好个人卫生。

　　5、生在直肠内的湿疣可引起里急后重。由于局部潮湿和不断受到刺激，疣体增长迅速，成为巨大湿疣，可像深部穿透，产生很多瘘管通向尿道，或经数年恶变为癌。

　　尖锐湿疣的临床症状是什么？以上就是我们为大家介绍的，希望对大家会有所帮助。在平时生活中，如果人们发现自己的身体私处出现了类似尖锐湿疣的症状，为了对自己的身体负责，一定要尽快去医院诊断。千万不要盲目治疗或擅自使用药物。

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