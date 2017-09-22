上海尖锐湿疣医院如何护理

核心提示： 性病的种类比较多，大家要了解性病并不是只有常见的淋病等，性病的传播途径比较广泛，提醒大家在生活中多注意自身的健康。尖锐湿疣是一种传染性疾病，一些人不注意发生了不洁的性生活，易导致感染尖锐湿疣。既然感染上了该病大家就要及时的治疗，不然的话就会对自身及家人的健康造成威胁。但是在治疗过程中是需要一些事项的，下面就带大家详细的了解下这方面的问题。 1、在饮食上要以补充营养为主。

性病的种类比较多，大家要了解性病并不是只有常见的淋病等，性病的传播途径比较广泛，提醒大家在生活中多注意自身的健康。尖锐湿疣是一种传染性疾病，一些人不注意发生了不洁的性生活，易导致感染尖锐湿疣。既然感染上了该病大家就要及时的治疗，不然的话就会对自身及家人的健康造成威胁。但是在治疗过程中是需要一些事项的，下面就带大家详细的了解下这方面的问题。

1、在饮食上要以补充营养为主。护理尖锐湿疣的饮食需要改变，以增强免疫力，禁食刺激性的食物如酒、辣椒等。

2、勤洗内裤。而且清洗内裤可以使用肥皂来洗，不要用强效的洗衣粉或洗衣机，让病人穿棉质内裤，尽量不要穿尼龙、合成纤维的质料，才能保持通风、透气。所以牛仔裤也要少穿，女性可多穿裙子或是西装裤。

3、在治疗期间禁止性生活。保持局部干净，干燥。治疗期间患者要注意休息，多锻炼身体，提高免疫力。患者要注意增加营养，戒烟戒酒。对护理尖锐湿疣有很大帮助。

4、调整心态。保持乐观开朗的性格，并积极配合医生开展治疗。人的情绪与疾病及身体免疫力有很大关系，情绪不好时，人体免疫力下降，易患传染病或加重原有疾病的病情。

以上就是为大家介绍的尖锐湿疣在治疗过程中需要注意的问题，在这里，要提醒广大患者，发生了尖锐湿疣后，一定要做好防护措施，避免与其他人进行亲密接触，以防传染给其他人，及时到医院就诊防止病情加重。