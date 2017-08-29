上海尖锐湿疣医院口碑比较好

核心提示： 上海治疗尖锐湿疣的好医院。尖锐湿疣的早期症状并不明显，很多患者因为一时疏忽，往往会感染疾病，人们在平时应多加注意尖锐湿疣的相关症状， 自己一旦发病能及时治疗。尖锐湿疣易传染，尖锐湿疣严重威胁着患者及家人的健康，提醒大家在日常生活中要多加注意。 尖锐湿疣的早期症状 尖锐湿疣大部分发生在外生殖器官，也有的在肛门周围发病，主要是通过性接触直接传染的，早期症状多为淡红色或皮色丘疹状，渐次增大增多，融合成乳头状、

上海治疗尖锐湿疣的好医院。尖锐湿疣的早期症状并不明显，很多患者因为一时疏忽，往往会感染疾病，人们在平时应多加注意尖锐湿疣的相关症状， 自己一旦发病能及时治疗。尖锐湿疣易传染，尖锐湿疣严重威胁着患者及家人的健康，提醒大家在日常生活中要多加注意。

尖锐湿疣的早期症状

尖锐湿疣大部分发生在外生殖器官，也有的在肛门周围发病，主要是通过性接触直接传染的，早期症状多为淡红色或皮色丘疹状，渐次增大增多，融合成乳头状、菜花状或鸡冠状增生物，根部可有蒂，疣体表面呈白色，污灰色或粉红色，可有痒感、灼痛和恶臭。

尖锐湿疣潜伏期为1～8个月，平均3个月，若患者是位于湿度较低干燥部位的生殖器疣，损害常常很小，而呈扁平疣状。位于湿热湿润部位的疣常现象为丝状或乳头瘤状，易融合成大的团块。上海性病医院医生提醒大家，免疫力较低的患者更易感染疾病，如有严重肝病的病人的疣体可增大。妊娠可使湿疣复发或滋长加快。

尖锐湿疣多好发于男女生殖器及肛周。男性以冠状沟及包皮系带周围最为常见，也可见于阴茎、包皮、龟头及尿道口等部位。湿疣一定要及时发现和及时治疗，否则疣体会因不断受到局部潮湿与慢性刺激的作用，迅速增长。本病常无自觉症状，部分病人可出现局部疼痛或瘙痒。偶尔可转化为鳞状细胞癌。

在尖锐湿疣病发初期，有些湿疣患者可能只会出现数个皮肤损害，有的患者可能会出现十几个或数十个损害。如果发生在外阴和肛门部位的肿瘤样物体，会有压迫的痛感，同时还会伴有恶臭味。有些时候尖锐湿疣患者还会病发一些小的湿疣，易出现尿血、排尿困难等症状。

上海治疗尖锐湿疣的好医院。尖锐湿疣患处应尽量避免摩擦或是慢性刺激，建议患者去正规医院。尖锐湿疣的症状各不相同，病情严重程度不同患者的症状也不一样。因此在生活中人们应多加了解尖锐湿疣的相关知识，避免耽误治疗。