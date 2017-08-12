上海哪里看男科效果好啊

核心提示：很多男性朋友在平常的生活中，由于没有注重自身健康的养护和生活习惯的养成，导致男性健康问题比较突出。男科疾病对于男性朋友生活和工作都构成了一定程度的影响，上海男子医院医生建议男性朋友及时到正规医院接受正规的治疗，以免疾病危及到自身的健康，影响生活质量。

很多男性朋友在平常的生活中，由于没有注重自身健康的养护和生活习惯的养成，导致男性健康问题比较突出。男科疾病对于男性朋友生活和工作都构成了一定程度的影响，上海男子医院医生建议男性朋友及时到正规医院接受正规的治疗，以免疾病危及到自身的健康，影响生活质量。

随着近年来上海男子医院的迅速发展， 全心致力于男科疾病的研究、预防、治疗与康复。建院二十余年以来，上海男子医院作为上海早的正规医院，为无数男性患者创造了一个治疗男科疾病的新天地。上海男子医院不但能满足更多男性患者的需求，还可以使基础研究与应用医疗技术更紧密结合，促使“男科学”研究更上新领域。上海男子医院就是在这个“生殖健康意识淡薄，正规男科医院稀缺，而社会、家庭又迫切需要”的大背景下应运而生的。

上海男子医院积极倡导“严谨、求实、博爱、奉献”的人文精神，以优质的医疗服务，精湛的医疗技术和科学的经营管理，热忱为患者提供更多更好的服务，为实现“健康每一个男人，幸福每一个家庭，构建和谐社会”做出应有的贡献。

1.患者至上：上海男子医院将患者利益放在首位，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。充分体现对患者的尊重、理解和关怀。

2.绿色医疗：为患者就诊提供方便，实行“无假日门诊”，建立以病人为中心的科学布局 和便捷就医的合理流程，实现全程导医服务的绿色通道， 全力营造舒适、温馨的绿色医疗花园， 建立诚信、理解、和谐的医疗环境。

3.人文服务：视患者为亲人，营造高品位的人文关怀，从患者舒心、方便、安全、满意的服务 出发，倡导“一患、一医、一护”的绿色护理，创建“无烟输液室”，开设 24 小时医生咨询热线 和定期健康回访等。

若有任何疑问，请联系上海男子医院的在线医生，上海男子医院的医生会对您提出的问题给出详细的答复。