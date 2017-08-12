39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 上海九龙男子医院 > 正文
综合
问医生

上海男科三甲医院有哪些啊

新闻文章排行榜
2017-08-12
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：近年来，　随着男性朋友承受压力的增加，男科疾病频频入侵，造成了男性朋友在承担压力的同时又遭受着生殖疾病的折磨，看男科如何看好男科病已成为无数男性最关注的话题。上海男子医院审时度势，以男科医疗资源为依托，坚持以病人为中心，确定了上海男子医院以男科医疗为主的建院战略发展方针，帮助无数男性告别顽疾，重新找回健康。

　　近年来， 随着男性朋友承受压力的增加，男科疾病频频入侵，造成了男性朋友在承担压力的同时又遭受着生殖疾病的折磨，看男科如何看好男科病已成为无数男性最关注的话题。上海男子医院审时度势，以男科医疗资源为依托，坚持以病人为中心，确定了上海男子医院以男科医疗为主的建院战略发展方针，帮助无数男性告别顽疾，重新找回健康。

　　为什么男性健康状况会日趋下降呢呢？上海男子医院医生指出，一直以来，这和男性健康意识薄弱密不可分。90%的男性表明自己没有健康体检的意识和习惯，20%的男性从不做任何形式的体育锻炼;有半数的男士称不愿意将时间花费在锻炼上，另外有吸烟、酗酒等不良行为习惯的男性远多于女性。

　　男性健康意识的淡漠不仅表现在日常，较女性而言，男性患病后，还不愿意主动去就医。调查显示，男性比女性看医生的频率低28%，80%的重病男性患者承认是因为长期不就医，才把小病养成大病，以致错过早期佳治疗时期，这些都对男性健康构成了极大的威胁。

　　上海男子医院不仅拥有了正规男科要求的硬件设备，更是具备了自身特色优势的软件实力，在男科疾病频繁发作的今天，上海男子医院的到来为上海男科事业发展注入了新的活力，上海男子医院医生提醒，有病不看，不仅是对自己，也是对家人不负责的行为。男性不要老认为自己是强者，实际上男性在生理上也有很多的弱点，比如人的预期寿命，男性平均比女性要少5-7岁。男人应该大大方方去看病，不要羞羞答答、不好意思。只有身体健康了才能给社会做出应有的贡献，事业也才能成功，家庭才会更幸福。

　　若有任何疑问，请及时联系上海男子医院在线医生，上海男子医院权威的医生团队会对您提出的问题给出满意的答复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈