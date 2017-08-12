上海男科三甲医院有哪些啊

核心提示：近年来， 随着男性朋友承受压力的增加，男科疾病频频入侵，造成了男性朋友在承担压力的同时又遭受着生殖疾病的折磨，看男科如何看好男科病已成为无数男性最关注的话题。上海男子医院审时度势，以男科医疗资源为依托，坚持以病人为中心，确定了上海男子医院以男科医疗为主的建院战略发展方针，帮助无数男性告别顽疾，重新找回健康。

近年来， 随着男性朋友承受压力的增加，男科疾病频频入侵，造成了男性朋友在承担压力的同时又遭受着生殖疾病的折磨，看男科如何看好男科病已成为无数男性最关注的话题。上海男子医院审时度势，以男科医疗资源为依托，坚持以病人为中心，确定了上海男子医院以男科医疗为主的建院战略发展方针，帮助无数男性告别顽疾，重新找回健康。

为什么男性健康状况会日趋下降呢呢？上海男子医院医生指出，一直以来，这和男性健康意识薄弱密不可分。90%的男性表明自己没有健康体检的意识和习惯，20%的男性从不做任何形式的体育锻炼;有半数的男士称不愿意将时间花费在锻炼上，另外有吸烟、酗酒等不良行为习惯的男性远多于女性。

男性健康意识的淡漠不仅表现在日常，较女性而言，男性患病后，还不愿意主动去就医。调查显示，男性比女性看医生的频率低28%，80%的重病男性患者承认是因为长期不就医，才把小病养成大病，以致错过早期佳治疗时期，这些都对男性健康构成了极大的威胁。

上海男子医院不仅拥有了正规男科要求的硬件设备，更是具备了自身特色优势的软件实力，在男科疾病频繁发作的今天，上海男子医院的到来为上海男科事业发展注入了新的活力，上海男子医院医生提醒，有病不看，不仅是对自己，也是对家人不负责的行为。男性不要老认为自己是强者，实际上男性在生理上也有很多的弱点，比如人的预期寿命，男性平均比女性要少5-7岁。男人应该大大方方去看病，不要羞羞答答、不好意思。只有身体健康了才能给社会做出应有的贡献，事业也才能成功，家庭才会更幸福。

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