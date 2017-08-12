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上海主治性病的医院啊

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2017-08-12
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核心提示：上海主治性病的医院啊，由于现在人们对于性的开放，性病是现在男性生活中比较常见的一种。男性如果经常有不洁的性生活就很容易导致性疾病的传染，性病的传染性很强，不但会给男性的自身带来痛苦，也会对家庭造成很大的威胁。尖锐湿疣是现在男性性病中很常见的一种，下面就来了解下尖锐湿疣的危害。

　　上海主治性病的医院啊，由于现在人们对于性的开放，性病是现在男性生活中比较常见的一种。男性如果经常有不洁的性生活就很容易导致性疾病的传染，性病的传染性很强，不但会给男性的自身带来痛苦，也会对家庭造成很大的威胁。尖锐湿疣是现在男性性病中很常见的一种，下面就来了解下尖锐湿疣的危害。

　　1、引发其他病变：当尖锐湿疣病变后，会出现局部的不适感和异物.这些病变的部位不部分发生在私处、肛周、尿道等部位，这类病变部位会出现出血、化脓、疼痛和肿胀现象。

　　2、影响家庭其他人的健康：尖锐湿疣的传染性是除了明的高，患者一旦稍加不注意便会传染给妻子和亲人，据调查，夫妻双方中一方感染尖锐湿疣后另一方被感染的可能性在百分七十左右。

　　3、引发癌变：尖锐湿疣最可怕之处就是会引起恶性肿瘤并发症.医生表示，尖锐湿疣一旦治疗不及时便会引起阴茎癌、肛门癌、并发卡波氏肉瘤等等，并且尖锐湿疣本身还会有发生恶变的可能。

　　4、引发生殖器部位的乳头状瘤：直接接触或间接接触感染尖锐湿疣的患者，一旦没有及时采取有效措施，便会引起口腔黏膜乳头状瘤和眼结膜乳头状瘤。

　　上海男子医院是一所集临床、医疗、康复为一体的医院。该院始终坚持以科技为先导，以人才为基础，以疗效为根本，他们掌握着男科领域新、全的医疗信息与科技资料，竭诚为广大男性生殖健康护航。真正做到“专科专病专治”，将“正规男科”的优势转化为患者满意的疗效。

　　温馨提示：男性在生活中一定要养成良好的生活习惯问题，尽量避免不洁的性生活。性病对于男性来说影响是非常大的。上海主治性病的医院啊，上海男子医院，在治疗男性疾病方面受到了广大患者的一致好评。

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