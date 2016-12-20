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做完包皮手术后水肿怎么办?专家介绍包皮手术后水肿消除办法主要有以下几点：

首先、在进行了包皮手术之后，要避免骑车、少走路、更要禁止性方面的幻想和刺激，避免因为阴茎一直勃起影响伤口的愈合，同时要自行清洗伤口，在手术之后有些患者的包皮伤口处会有不适的感觉出现，避免用手去抓，在大小便之后，需要用纸巾擦拭干净，以免出现细菌感染，更不要憋尿，避免因为阴茎一直勃起影响伤口的愈合。

第二、一般医生都会建议患者术后口服氟哌酸，这个药对包皮手术之后出现的水肿，能够起到明显的效果，同时在包皮术后出现水肿可以使用消毒液来清洗浸泡，还可以学习一些按摩疗法来帮助消散水肿。

第三、在术后，患者需要穿着柔软舒适的棉质裤子，因为这种裤子一般透气性都是比较好的，每天可以锻炼自己的阴茎囘头往上，这样也是可以减轻水肿现象，在进行手术之后的两周后，伤口基本可以愈合了。

上文就是专家对于“割包皮过长上海那个医院比较好啊”详细的介绍了，不知道大家现在是否了解了呢?在进行了包皮手术之后的一个月内，是不能进行性生活的，因此在包皮手术后的一个月，患者需要和自己的妻子分床睡，避免睡在一起，产生冲动，对自己的伤口愈合不利。



