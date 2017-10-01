核心提示： 上海那家医院皮肤科治腋臭好 腋臭有些什么危害 腋臭，在当代疾病当中是较为常见的病症之一，这种病症主要是指腋下时常有难闻的异味，臭味出现。腋臭是一种腋部臭汗症，是由人体腋下汗腺分泌出一股特殊气味，而这种气味十分难闻。而在现代，患上腋臭的患者也不在少数，起初部分患者觉的腋臭并不影响其生命及其他必要生活行动所以并不重视腋臭，以至于后期腋臭愈发严重，对其正常生活造成了意料之外，不必要的影响及困扰。对于腋臭的常见危害，让我们来听上海江城皮肤病医院皮肤科医生的介绍吧：

上海那家医院皮肤科治腋臭好 腋臭有些什么危害 腋臭，在当代疾病当中是较为常见的病症之一，这种病症主要是指腋下时常有难闻的异味，臭味出现。腋臭是一种腋部臭汗症，是由人体腋下汗腺分泌出一股特殊气味，而这种气味十分难闻。而在现代，患上腋臭的患者也不在少数，起初部分患者觉的腋臭并不影响其生命及其他必要生活行动所以并不重视腋臭，以至于后期腋臭愈发严重，对其正常生活造成了意料之外，不必要的影响及困扰。对于腋臭的常见危害，让我们来听上海江城皮肤病医院皮肤科医生的介绍吧：

危害一：过度焦虑的

因为自己身体随时都在散发着刺鼻的气味，所以很多患者每天都会害怕引起别人对自己的不满甚至厌恶，长期下去，心理上就会背负沉重的负担，导致焦虑症状的发生，严重者甚至会造成早衰等现象。

危害二：沮丧绝望

很多腋臭的治疗方法是治标不治本，比如药物治疗，只能在短期内控制住臭味的产生，另外传统手术的治疗过程痛苦，复发率高，总是让怀抱希望的患者心情一次次跌落谷底，久而久之就会变得非常绝望。

危害三：容易暴怒

长期受困于腋臭，很容易导致患者情绪不稳定，这种压抑的情绪无处可渲，他们便会对周围的人和事全都产生莫名的反感，甚至动怒动粗。

危害四：严重失眠

由于长时间受到腋臭的折磨，患者往往会过度焦虑、紧张，时间长了这种负面的精神情绪，就会造成内分泌调节和大脑中枢神经的紊乱，失眠多梦等精神疾病，从而影响腋臭患者的睡眠质量。

关于腋臭的常见危害就是以上十点了，阅读本文后相信朋友们对于腋臭的常见危害也有所了解了，所以为了避免腋臭对您及您的家人，亲朋好友造成困扰及影响。在出现，发现腋臭后，就应前往当地正规的皮肤科医院进行诊治，此外如您对腋臭还有不解之处及困扰 欢迎来电 咨询‘上海江城皮肤病医院’，一所专攻皮肤 病多年的皮肤疾病医院。