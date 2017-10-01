39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 上海江城皮肤病医院 > 正文
综合
问医生

上海那家医院皮肤科看腋臭好

新闻文章排行榜
2017-10-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　上海那家医院皮肤科看腋臭好　　　　　　　　腋臭，顾名思义，其主要意思，主要表现从名字上就可窥见，不难理解，相信对于“腋臭”朋友们也是都有耳闻，众所周知，腋臭，这种病症主要是指腋下时常有难闻的异味，臭味出现。腋臭是一种腋部臭汗症，是由人体腋下汗腺分泌出一股特殊气味，而这种气味十分难闻，且在夏季，出汗量更是远胜往日，人们衣着单薄，患者单薄的衣物，更是无法阻挡腋臭的散发。由于腋部气味散发，令人闻之色变，使人无法靠近，更是不愿意靠近。因此腋臭的出现对于患者的交际方面影响之大，可想而知。而在生活中，尤其在夏天人们腋部多多少少都会有一些异味，甚者便开始怀疑自己患有腋臭，但却苦于不知从何判断，那么就由上海江城皮肤病医院的专家为我们介绍一下腋臭症的判断方法

　　 上海那家医院皮肤科看腋臭好 腋臭，顾名思义，其主要意思，主要表现从名字上就可窥见，不难理解，相信对于“腋臭”朋友们也是都有耳闻，众所周知，腋臭，这种病症主要是指腋下时常有难闻的异味，臭味出现。腋臭是一种腋部臭汗症，是由人体腋下汗腺分泌出一股特殊气味，而这种气味十分难闻，且在夏季，出汗量更是远胜往日，人们衣着单薄，患者单薄的衣物，更是无法阻挡腋臭的散发。由于腋部气味散发，令人闻之色变，使人无法靠近，更是不愿意靠近。因此腋臭的出现对于患者的交际方面影响之大，可想而知。而在生活中，尤其在夏天人们腋部多多少少都会有一些异味，甚者便开始怀疑自己患有腋臭，但却苦于不知从何判断，那么就由上海江城皮肤病医院的专家为我们介绍一下腋臭症的判断方法

　　1、家族史：祖辈包括外公、外婆、爷爷、奶奶、父母、兄弟姐妹及姑、姨、婊兄弟姐妹是否有腋臭病史，是否有身体异味。

　　2、病症：观察耳耵(耳屎)是否属(糖耳油、类似中耳炎)湿性粘糊性，也有少数轻度患者成粉沫样。

　　3、气味：用干净味手帕和纸张用力擦抹腋毛部位，鉴别味道，动动发热后最 佳。

　　4、色素：观察所穿内衣骼肢窝部位是否发黄变色。

　　5、腋毛：腋毛部是否可见异常油腻物或伴有比汗液粘黏的液体，是否毛发霉变分泌物粘连。

　　综上所述就是腋臭症的几个判断方法，而阅读完上文，有所对照，相信对于腋臭的判断，朋友们也是具有一定的判断能力，腋臭虽不会危及健康，但是对于我们的正常生活却是干扰极大，在交际方面尤为明显，因此我们不能忽略腋臭的严重性，对于腋臭，在出现症状之初，就应去正规的专业皮肤病医院或如上海江城皮肤病医院这样，具备一定的知名度具备过硬的医疗环境 医疗设备，医师力量的正规医院进行诊治。此外如您对腋臭还有不解之处及困扰 欢迎来电 咨询‘上海江城皮肤病医院’，一所专攻皮肤 病多年的皮肤疾病医院。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈