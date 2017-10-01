核心提示： 上海那家医院皮肤科看腋臭好 腋臭，顾名思义，其主要意思，主要表现从名字上就可窥见，不难理解，相信对于“腋臭”朋友们也是都有耳闻，众所周知，腋臭，这种病症主要是指腋下时常有难闻的异味，臭味出现。腋臭是一种腋部臭汗症，是由人体腋下汗腺分泌出一股特殊气味，而这种气味十分难闻，且在夏季，出汗量更是远胜往日，人们衣着单薄，患者单薄的衣物，更是无法阻挡腋臭的散发。由于腋部气味散发，令人闻之色变，使人无法靠近，更是不愿意靠近。因此腋臭的出现对于患者的交际方面影响之大，可想而知。而在生活中，尤其在夏天人们腋部多多少少都会有一些异味，甚者便开始怀疑自己患有腋臭，但却苦于不知从何判断，那么就由上海江城皮肤病医院的专家为我们介绍一下腋臭症的判断方法

上海那家医院皮肤科看腋臭好 腋臭，顾名思义，其主要意思，主要表现从名字上就可窥见，不难理解，相信对于“腋臭”朋友们也是都有耳闻，众所周知，腋臭，这种病症主要是指腋下时常有难闻的异味，臭味出现。腋臭是一种腋部臭汗症，是由人体腋下汗腺分泌出一股特殊气味，而这种气味十分难闻，且在夏季，出汗量更是远胜往日，人们衣着单薄，患者单薄的衣物，更是无法阻挡腋臭的散发。由于腋部气味散发，令人闻之色变，使人无法靠近，更是不愿意靠近。因此腋臭的出现对于患者的交际方面影响之大，可想而知。而在生活中，尤其在夏天人们腋部多多少少都会有一些异味，甚者便开始怀疑自己患有腋臭，但却苦于不知从何判断，那么就由上海江城皮肤病医院的专家为我们介绍一下腋臭症的判断方法

1、家族史：祖辈包括外公、外婆、爷爷、奶奶、父母、兄弟姐妹及姑、姨、婊兄弟姐妹是否有腋臭病史，是否有身体异味。

2、病症：观察耳耵(耳屎)是否属(糖耳油、类似中耳炎)湿性粘糊性，也有少数轻度患者成粉沫样。

3、气味：用干净味手帕和纸张用力擦抹腋毛部位，鉴别味道，动动发热后最 佳。

4、色素：观察所穿内衣骼肢窝部位是否发黄变色。

5、腋毛：腋毛部是否可见异常油腻物或伴有比汗液粘黏的液体，是否毛发霉变分泌物粘连。

综上所述就是腋臭症的几个判断方法，而阅读完上文，有所对照，相信对于腋臭的判断，朋友们也是具有一定的判断能力，腋臭虽不会危及健康，但是对于我们的正常生活却是干扰极大，在交际方面尤为明显，因此我们不能忽略腋臭的严重性，对于腋臭，在出现症状之初，就应去正规的专业皮肤病医院或如上海江城皮肤病医院这样，具备一定的知名度具备过硬的医疗环境 医疗设备，医师力量的正规医院进行诊治。此外如您对腋臭还有不解之处及困扰 欢迎来电 咨询‘上海江城皮肤病医院’，一所专攻皮肤 病多年的皮肤疾病医院。