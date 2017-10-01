核心提示： 上海的皮肤科哪家看腋臭好 腋臭，顾名思义，其主要意思，主要表现从名字上就可窥见，不难理解，相信对于“腋臭”朋友们也是都有耳闻，众所周知，腋臭，这种病症主要是指腋下时常有难闻的异味，臭味出现。腋臭是一种腋部臭汗症，是由人体腋下汗腺分泌出一股特殊气味，而这种气味十分难闻，且在夏季，出汗量更是远胜往日，人们衣着单薄，患者单薄的衣物，更是无法阻挡腋臭的散发。由于腋部气味散发，令人闻之色变，使人无法靠近，更是不愿意靠近。因此腋臭的出现对于患者的交际方面影响之大，可想而知。而在生活中，尤其在夏天人们腋部多多少少都会有一些异味，甚者便开始怀疑自己患有腋臭，但却苦于不知从何判断，那么关于腋臭要怎么判断，它的具体表现症状是什么？ 接下来我们来听听上海江城皮肤病专科医院的专家，为我们介绍腋臭的常见典型症状表现：

上海的皮肤科哪家看腋臭好 腋臭，顾名思义，其主要意思，主要表现从名字上就可窥见，不难理解，相信对于“腋臭”朋友们也是都有耳闻，众所周知，腋臭，这种病症主要是指腋下时常有难闻的异味，臭味出现。腋臭是一种腋部臭汗症，是由人体腋下汗腺分泌出一股特殊气味，而这种气味十分难闻，且在夏季，出汗量更是远胜往日，人们衣着单薄，患者单薄的衣物，更是无法阻挡腋臭的散发。由于腋部气味散发，令人闻之色变，使人无法靠近，更是不愿意靠近。因此腋臭的出现对于患者的交际方面影响之大，可想而知。而在生活中，尤其在夏天人们腋部多多少少都会有一些异味，甚者便开始怀疑自己患有腋臭，但却苦于不知从何判断，那么关于腋臭要怎么判断，它的具体表现症状是什么？ 接下来我们来听听上海江城皮肤病专科医院的专家，为我们介绍腋臭的常见典型症状表现：

腋臭的常见经典症状表现

1、患者紧贴腋窝部位的衣服会被染成黄色，且有异味，难以清除。

2、腋毛会因为汗液比较粘，腋毛上会有粘性物质或者伴有晶体微粒。

3、腋臭具有遗传性，若祖辈有病例，那就要提防着点。

4、腋臭患者一般伴有油耳朵，耳屎呈湿性粘糊状，也有少数轻度患者成粉末样。

5、患者一般用手或者毛巾等，擦拭腋窝之后，手或者毛巾上会有异味。

6、青春期病状加重。大汗腺受分泌的影响，青春期开始活动，青壮年时期较为严重。女性多于男性。由于正处于青春期，对于自身散发出的臭味，令周围人感到不舒服，都避而远之，这些常常给患者造成严重的心理负担，严重影响患者正常的社会交往，使患者感到孤寂、难堪，因而交不到男女朋友，夫妻甚至因而不睦。

综上所述就是腋臭症较为常见几点经典的症状表现，而阅读完上文，有所对照，相信对于腋臭的判断，朋友们也是具有一定的判断能力，腋臭虽不会危及健康，但是对于我们的正常生活却是干扰极大，在交际方面尤为明显，因此我们不能忽略腋臭的严重性，对于腋臭，在出现症状之初，就应去正规的专业皮肤病医院或如上海江城皮肤病医院这样，具备一定的知名度具备过硬的医疗环境 医疗设备，医师力量的正规医院进行诊治。此外如您对腋臭还有不解之处及困扰 欢迎来电 咨询‘上海江城皮肤病医院’，一所专攻皮肤 病多年的皮肤疾病医院。