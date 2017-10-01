核心提示：上海的医院哪家医院治腋臭好 得腋臭是什么原因？为什么会得腋臭 腋 臭，虽不会危及我们的生命健康，但是对于我 们的正常生活的影响，可谓是甚巨，在与人近距离交谈，或是 近距离动作的时候，腋下散发出强烈、浓烈的 异味，不自觉的就使旁人疏远，厌恶。可想而 知长此以往对于患者来说，究竟伤害有多大？ 到这相信大家都很好奇，腋臭的原因是什么？为什么会得腋臭？ 接下来就由上海江城皮肤病医院的专家为我们介绍，究竟什么会得腋臭。

上海的医院哪家医院治腋臭好 得腋臭是什么原因？为什么会得腋臭 腋 臭，虽不会危及我们的生命健康，但是对于我 们的正常生活的影响，可谓是甚巨，在与人近距离交谈，或是 近距离动作的时候，腋下散发出强烈、浓烈的 异味，不自觉的就使旁人疏远，厌恶。可想而 知长此以往对于患者来说，究竟伤害有多大？ 到这相信大家都很好奇，腋臭的原因是什么？为什么会得腋臭？ 接下来就由上海江城皮肤病医院的专家为我们介绍，究竟什么会得腋臭。

上海江城皮肤病医院专家介绍到： 汗腺是皮肤中最简单的单管腺，在真皮层内小盘曲成团，这就是汗腺的分泌部。汗腺的分泌方式是水分和脂质以渗透压差的方式分泌入管壁中，其成分跟尿液相似。而管壁的细胞间隙的大小是汗液成分组成的必要条件，管壁的细胞间隙通常小于75nm，只有水分等小分子可以自由滤过，如果大于75～lOOnm时脂质大分子就可以畅通渗入管壁排除，再被细菌分解成不饱和脂肪酸产生腋臭。人体的大汗腺主要分布在腋窝、鼻翼、外耳道、腹股沟、会阴部等处，大汗腺分泌的除水分、脂质、铁、荧光物质、有色物质等外，还含有一种特殊的有臭物质。腋臭所发生的臭味就是由于腋窝皮肤温暖潮湿，通风不良，常有大量细菌滋生。

该部位的各种细菌与大汗腺分泌的有臭物质起作用后分解产生的不饱和脂肪酸所致。如果用药物杀死细菌，使之不能产生足量的不饱和脂肪酸，就可以不发生臭味。但也有学者认为臭味的产生和皮肤表面寄生菌的分解无明显关系，因为有臭处和无臭处的寄生菌基本上是相同的，有臭物质本身分解时就发出臭味。

青春期前，由于大汗腺尚未成熟，没有分泌功能，不会发生腋臭。到青春期性腺分泌旺盛，大汗腺分泌也较多，其气味也明显出现臭味。故本症多见于青壮年，以青年女性常见。随着年龄的增长，人体的衰者，大汗腺也逐渐退化、症状可以减轻或消失。

除了跟汗腺的分泌有关外，也与遗传因素有关，包括隔代遗传，祖辈，父母，叔叔，阿姨如果有腋臭病史，后人也是很容易产生腋臭气味的。腋臭具有一定的遗传性和种族性。部分有家族史，可能与遗传有关，约80%是父亲或母亲传给子女的，其遗传方式属于显性遗传。我国南方人多发北方人少发，西方白人和黑人发病率较高。少数腋臭在精神和神经系统受损害时产生，如偏执狂和精神分裂症等。除此之外，生长发育时激素的分泌失常、气候变化、疲劳等也是腋臭的发病的诱因之一。

专家说产生腋臭并不可怕，可怕的是因此而产生的负面情绪，对于腋臭，我们要治疗的同时保持一个平常心，此外，及时清洁个人也是极为重要的，并且饮食方面注意一些，对于腋臭治疗是较为有帮助的。最后如您对腋臭还有不解之处及困扰 欢迎来电 咨询‘上海江城皮肤病医院’，一所专攻皮肤 病多年的皮肤疾病医院。