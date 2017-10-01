核心提示：上海的医院哪家医院看腋臭好 得了腋臭怎么办 为什么会腋臭 腋臭，这个病称，名称，想必大家都知道，几乎是人尽皆知，而在生活中患有腋臭的人们也不在少数，腋臭别名臭汗症，狐臭。症状多是汗液有特殊的臭味或汗液经分解后产生臭味。腋臭这种病症一旦出现，对于腋臭患者来说是极其影响其正常生活的，使其事业、学习都无法如同往日一般正常进行，对其交际方面更是莫大的干扰。当异味散发时，身边的人不自觉的疏远，及异样的目光更是如同两把利刃直插患者的心脏。哪，腋臭是怎么发生的呢？它的产生跟什么原因有关？ 下面我们来听听上海江城皮肤病医院皮肤专科的专家的介绍：

上海的医院哪家医院看腋臭好 得了腋臭怎么办 为什么会腋臭 腋臭，这个病称，名称，想必大家都知道，几乎是人尽皆知，而在生活中患有腋臭的人们也不在少数，腋臭别名臭汗症，狐臭。症状多是汗液有特殊的臭味或汗液经分解后产生臭味。腋臭这种病症一旦出现，对于腋臭患者来说是极其影响其正常生活的，使其事业、学习都无法如同往日一般正常进行，对其交际方面更是莫大的干扰。当异味散发时，身边的人不自觉的疏远，及异样的目光更是如同两把利刃直插患者的心脏。哪，腋臭是怎么发生的呢？它的产生跟什么原因有关？ 下面我们来听听上海江城皮肤病医院皮肤专科的专家的介绍：

腋臭的出现跟那些原因因素有关

第 一，饮食：饮食也是影响腋臭的一个重要因素。研究法相，相同年龄段的两个人，有大致相等的腋臭程度，一个人按照医嘱改变饮食习惯，而另一个人不做 任何改变，两者的腋臭程度会逐渐不同，其中饮食习惯有改善的患者，腋臭症状会逐渐减轻，而另外一个患者会逐渐加重，由此可见，饮食对腋臭来说，也是一个决 定性的因素;

第二，时期：很多患者一般都是处于青壮年时期的人，年龄一般都在12-45岁之间，大部分患者随着年龄的增长，会发现腋臭的症状逐渐在减轻，大约在 50岁以后，基本就会消失。专家介绍，其实这是因为在青春发育期的时候，随着身体的逐渐成熟，新陈代谢也比较旺盛，腋臭自然就比较严重，年龄的增长会导致 身体机能的衰退，新陈代谢逐渐减弱，腋臭自然会相对减轻;

第三，遗传：大部分的腋臭患者有家族遗传史，研究发现，腋臭有明显遗传倾向的大约占腋臭患者的60%以上，另外，白色人种、黑色人种、棕色人种患有腋臭的人比较多，而黄色人种比较少，因此在黄色人种中才会把腋臭当作一种疾病;

综上所述就是腋臭的三大主要发病因素的全部内容了，有些朋友还在纠结，腋臭及狐臭的区别，其实腋臭与狐臭之间二者都是一样的症状表现，都是会产生强浓重难闻的异味。因此朋友们不必纠结，对于腋臭及时清洁个人也是极为重要的，最后上海江城皮肤病医院在这里衷心的希望以上内容能对各位朋友及广大的患者朋友有所帮助，此外如您对腋臭还有不解之处及困扰 欢迎来电 咨询‘上海江城皮肤病医院’，一所专攻皮肤 病多年的皮肤疾病医院。