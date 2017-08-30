核心提示：上海奉贤区哪里医院有看皮肤病的 带状疱疹是一种在临床上极为常见的皮肤疾病之一，一旦患病对于患者的影响十分之巨大，产生的病痛可谓是让患者苦不堪言，而对于带状疱疹的治疗，相信这是所有患者所关系的问题，对于带状疱疹来说，我们想要更好的治疗它，就必须先对其的病症常识有所了解。

上海奉贤区哪里医院有看皮肤病的 带状疱疹是一种在临床上极为常见的皮肤疾病之一，一旦患病对于患者的影响十分之巨大，产生的病痛可谓是让患者苦不堪言，而对于带状疱疹的治疗，相信这是所有患者所关系的问题，对于带状疱疹来说，我们想要更好的治疗它，就必须先对其的病症常识有所了解。

据上海江城皮肤病医院专家介绍：带状疱疹是由一种水痘病毒感染后，潜伏在体内脊髓后根神经元中，平时不发病，病毒可再次生长繁殖，并沿神经纤维移至皮肤，使受侵犯的神经和皮肤产生激烈的炎症，造成沿神经支配的皮肤区出现带状排列的成簇疱疹，伴随神经痛，而引发带状疱疹

带状疱疹主要就是由于病毒导致的，带状疱疹的治疗要根据患者的情况进行针对性的治疗，这样就可以在较短的时间内达到很好的缓解水泡的效果。在治疗的同时患者可以根据自己的情况进行针对性的治疗，配合物理的方法就能够达到较好的治疗效果

对于消化系统紊乱的带状疱疹患者，例如消化性溃疡的患者，也不要盲目使用止痛剂，有些止痛剂对胃粘膜有刺激作用，而且会抑制具有保护作用的前列腺素的合成，从而加重消化性溃疡患者的损害，造成胃出血的严重后果

最后上海江城皮肤病医院温馨提醒您：生活中注意环境，及生活用品清洁，以免造成二次感染。切勿触摸皮损部位，以免水泡破裂，保持患处干燥。尤其是患处在头部的患者。 如您还有不解之处，欢迎来电咨询‘上海江城皮肤病医院’，一所专攻皮肤病多年的皮肤疾病医院