核心提示：上海解放路皮肤病医院 湿疹的病因是什么 湿疹’作为生活中十分常见的皮肤科疾病之一的病种 想必大家都是听闻过，却是实在了解不深，湿疹是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应，分为三种类型，而急性湿疹作为湿疹三大类型中最为令人恐惧无措的病型，它的发病原因究竟是什么？而以下就是上海专治湿疹，皮肤科疾病的上海江城皮肤病医院专家简单总结的急性湿疹病因如下：

上海解放路皮肤病医院 湿疹的病因是什么 湿疹’作为生活中十分常见的皮肤科疾病之一的病种 想必大家都是听闻过，却是实在了解不深，湿疹是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应，分为三种类型，而急性湿疹作为湿疹三大类型中最为令人恐惧无措的病型，它的发病原因究竟是什么？而以下就是上海专治湿疹，皮肤科疾病的上海江城皮肤病医院专家简单总结的急性湿疹病因如下：

对于有的人来说，每到某一种季节就会湿疹发作。而对于有的人来说，湿疹确实突然来袭，更是来势汹汹。这也就是我们常说的急性湿疹。对于急性湿疹来说，往往让患者朋友措手不及。

湿疹是一种具有多形性皮疹及渗出倾向，伴剧烈瘙痒，易反复发作的皮肤炎症。可多年不愈，发病机理主要是内外激发因素相互作用所引起的一种迟发型可变态反应。

1。 内因：患者的过敏素质是本病的重要因素，与遗传有关，可随年龄。环境改变，神经因素如忧虑，紧张。情绪激动。失眠。劳累等也可能诱发或使病情加重。此外，内分泌，代谢及胃肠功能障碍，感染病灶等与发病也有关系。

2。 外因：如日光。湿热。干燥。搔抓。摩擦。化妆品。肥皂。皮毛。燃料。人造纤维等均可诱发湿疹。某些食物如鱼虾。蛋等也可使湿疹加重。

湿疹治疗应避免长时间或大剂量使用激素药物，会成瘾导致依赖性 。 副作用表现有 20 多种：最常见的是用药后病情好转，一旦停药后用药部位(特别是面部)可发生赤红。触痛。瘙痒。裂口。脱屑，以致发生脓疱，原发病变加重，又称之为激素依赖性皮炎。

上海专治皮肤病的，上海江城皮肤病医院温馨提示：对于急性湿疹来说，其患病原因都与外界的环境变化有一定的关系，即使是一些内因导致，但也离不开外因的导火索。对于患过急性湿疹的患者来说，一定要注意排查引发疾病的一些外界因素，着重尽可能的避开他们，以便预防急性湿疹的再次发生。如您对湿疹还有不解之处，欢迎来电咨询‘上海江城皮肤病医院’，一所专攻皮肤病多年的皮肤疾病医院