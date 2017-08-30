核心提示：上海最为好的皮肤科医院 灰指甲怎么会得？ 灰指甲，乃是一种因真菌感染乃至发病的一种疾病，在生活中，灰指甲的患者也是较为多见，现如今的人们随着生活环境的改变，近年灰指甲的病人更是有所增长，而灰指甲，其通常表现为真菌性白甲和甲板下皮癣菌病两种类型，且灰指甲也具备较强的传染性，对于患者来说，灰指甲的危害极大，不仅只是对于患者个人形象损害，更能对患者的正常生活造成影响较大的影响，因此对于灰指甲的治疗我们不能松懈。而对于灰指甲的治疗，我们如果想要更好的治疗它，或者对于病症的有所帮助，那么我们首先就势必要先对其有所了解。 下面就由上海江城皮肤病医院专家为我们介绍一些灰指甲的相关常识

上海最为好的皮肤科医院 灰指甲怎么会得？ 灰指甲，乃是一种因真菌感染乃至发病的一种疾病，在生活中，灰指甲的患者也是较为多见，现如今的人们随着生活环境的改变，近年灰指甲的病人更是有所增长，而灰指甲，其通常表现为真菌性白甲和甲板下皮癣菌病两种类型，且灰指甲也具备较强的传染性，对于患者来说，灰指甲的危害极大，不仅只是对于患者个人形象损害，更能对患者的正常生活造成影响较大的影响，因此对于灰指甲的治疗我们不能松懈。而对于灰指甲的治疗，我们如果想要更好的治疗它，或者对于病症的有所帮助，那么我们首先就势必要先对其有所了解。 下面就由上海江城皮肤病医院专家为我们介绍一些灰指甲的相关常识

专家介绍到，皮肤癣菌性甲真菌病是由皮肤癣菌感染引起，主要的致病皮肤癣菌为红色毛癣菌、须癣毛癣菌及絮状表皮癣菌。这一类病原菌常先引起手、足癣，因用指甲搔抓或接触而引起灰指甲，少数情况下只单独侵犯甲。

我们要特别注意这一点。

灰指甲相关方面的专家指出，酵母菌性甲真菌病可由念珠菌属感染引起，也可由非念珠菌性酵母菌属感染引起。

甲感染念珠菌会出现甲板混浊，增厚，甲沟处感染后出现色素沉着，或出现甲板萎缩。常见致病菌有白念珠菌、近平滑念珠菌、涎沫念珠菌、季也蒙念珠菌和热带念珠菌等。

这一点是很重要的，我们一定要重视起来。霉菌性甲真菌病发病率相对较低，较常见致病菌为短帚霉、曲霉、镰刀菌和枝顶孢等。霉菌性感染甲后表现为甲变色、混浊、增厚、表面凹凸不平。如果不及时控制，病情会越来越严重

此外，对于灰指甲的治疗上海江城皮肤医院的治疗方案如下

1. 中药浸泡，药物直达甲床， 安全绿色中药萃取物治疗更安全，安全的中药成分能直达甲床杀灭真菌 上海江城研制的绿色安全中药萃取药物的首次应用，实现了用药更安全更绿色，减少了口服抗真菌类药物用量，治疗全周期内肝肾负担更小。

2.封包软化，无痛不拔甲， 安全绿色中药萃取物治疗更安全，安全的中药成分能直达甲床杀灭真菌 软化除甲的好处在于避免了疼痛，同时能够更彻 底的去除掉受感染甲板，残留的真菌越少，后续治疗越有效

3.蓝光治疗，改善微循环， 蓝光治疗改善局部血液微循环，促进人体自身免疫系统杀灭真菌 QK纳米光波能够快速有效的改善局部血液微循环，促进人体自身免疫系统功能，从而达到间接杀灭真菌的目的。

4.308准分子激光，杀灭深层真菌， 美国进口308准分子激光，美国FDA与中国CFDA双认证 308准分子激光能够靶向针对真菌群落，不损伤甲床，安全可靠，可渗透甲床16nm，修复受损的甲床细胞，提高甲床对真菌的抵抗力。

5.综合抗复发治疗 增强免疫，从根源抗复发，中国CFDA认证国药准字 真菌感染发病的根源是人体免疫功能的下降，所以根本治疗思路就是要强化人体免疫，增强对真菌的抵抗力，进而达到防复发目的。

以上内容就是本期灰指甲相关介绍的全部内容了，对于灰指甲，相信各位朋友在通读本文之后也是有了一定的了解。因此，上海江城皮肤病医院在此衷心的希望以上内容能对您及您的家人有所帮助，另外，上海江城皮肤病医院提醒您：灰指甲的危害极大，如不慎患上灰指甲，为了避免灰指甲的传染给您及您的家人造成更大的影响及不便，因此，切莫延误及懈怠治疗，而同时选择一家如上海江城皮肤病医院一般，具备一定知名度，拥有较强的医疗环境，医疗设备，医师力量的，专业正规的医院也是极为重要的。最后，如您对灰指甲还有什么不解及困扰之处，欢迎“来电咨询”"上海江城皮肤病医院"一所数十载来，专注于皮肤疾病的研究及治疗，拥有极好口碑的专业皮肤病医院。