核心提示：上海武夷路皮肤病专科医院 灰指甲要怎么护理 现如今的人，不论男男女女，青年 中年人，都对自己的外在形象极其看重，俗话说，人要脸，树要皮．确实是话糙理不糙，不过，灰指甲的危害可怖，而灰指甲的危害却不仅仅是影响美观，严重可导致手指头脚趾畸形，并且灰指甲还具备较强传染性，对于患者的影响甚大。针对对于灰指甲的治疗，我们如果想要更好的治疗它，或者对于病症的有所帮助，那么我们首先就势必要先对其有所了解。那么对于灰指甲的日常护理方法，大家了解、知道吗？ 下面就由上海江城皮肤病医院专家为我们介绍：

上海武夷路皮肤病专科医院 灰指甲要怎么护理 现如今的人，不论男男女女，青年 中年人，都对自己的外在形象极其看重，俗话说，人要脸，树要皮.确实是话糙理不糙，不过，灰指甲的危害可怖，而灰指甲的危害却不仅仅是影响美观，严重可导致手指头脚趾畸形，并且灰指甲还具备较强传染性，对于患者的影响甚大。针对对于灰指甲的治疗，我们如果想要更好的治疗它，或者对于病症的有所帮助，那么我们首先就势必要先对其有所了解。那么对于灰指甲的日常护理方法，大家了解、知道吗？ 下面就由上海江城皮肤病医院专家为我们介绍：

灰指甲的护理方法如下

1.擦防护膜：灰指甲护理方法可擦指甲油前先上一层防护膜，以预防指甲变黄.

2、避免传染：浴巾、脚盆、拖鞋，避免与灰指甲病患者接触，一旦被传染应尽早治疗.

3、强身健魄：平时要积极锻炼身体，提高机体免疫力，抵御其他疾病的发生，这也是灰指甲护理方法.

4、勿剪茧皮：灰指甲护理勿剪指甲两侧的茧皮，如此容易引起发炎.如果有糖尿病，若发现指甲两侧发炎，应看医生，因为这种感染可能传播到他处.

5、勿用碱性洗液：洗手或洗碗、洗衣时，较好不要用碱性洗液，它会对你的皮肤造成伤害.洗完手或东西时别忘了搽护肤霜，这就是灰指甲护理方法.

6、注意事项：灰指甲护理可以在每次搽药前一定要用热水浸泡病甲，使药力直达病所，以加速药效.在治疗期间，切忌用冷水洗患部，保持鞋袜干燥和清洁.

7、戴手套：做家务时，应戴手套，尤其是洗碗、洗衣等接触化学洗剂时.如果将手浸泡于过量的肥皂水中，可能引起指甲松弛.水使指甲膨胀，当指甲脱水干燥后，又容易收缩，导致指甲松动及易碎.

此外，对于灰指甲的治疗上海江城皮肤医院的治疗方案如下

1. 中药浸泡，药物直达甲床， 安全绿色中药萃取物治疗更安全，安全的中药成分能直达甲床杀灭真菌 上海江城研制的绿色安全中药萃取药物的首次应用，实现了用药更安全更绿色，减少了口服抗真菌类药物用量，治疗全周期内肝肾负担更小。

2.封包软化，无痛不拔甲， 安全绿色中药萃取物治疗更安全，安全的中药成分能直达甲床杀灭真菌 软化除甲的好处在于避免了疼痛，同时能够更彻 底的去除掉受感染甲板，残留的真菌越少，后续治疗越有效

3.蓝光治疗，改善微循环， 蓝光治疗改善局部血液微循环，促进人体自身免疫系统杀灭真菌 QK纳米光波能够快速有效的改善局部血液微循环，促进人体自身免疫系统功能，从而达到间接杀灭真菌的目的。

4.308准分子激光，杀灭深层真菌， 美国进口308准分子激光，美国FDA与中国CFDA双认证 308准分子激光能够靶向针对真菌群落，不损伤甲床，安全可靠，可渗透甲床16nm，修复受损的甲床细胞，提高甲床对真菌的抵抗力。

5.综合抗复发治疗 增强免疫，从根源抗复发，中国CFDA认证国药准字 真菌感染发病的根源是人体免疫功能的下降，所以根本治疗思路就是要强化人体免疫，增强对真菌的抵抗力，进而达到防复发目的。

以上内容就是本期灰指甲相关介绍的全部内容了，对于灰指甲，相信各位朋友在通读本文之后也是有了一定的了解。因此，上海江城皮肤病医院在此衷心的希望以上内容能对您及您的家人有所帮助，另外，上海江城皮肤病医院提醒您：灰指甲的危害极大，如不慎患上灰指甲，为了避免灰指甲的传染给您及您的家人造成更大的影响及不便，因此，切莫延误及懈怠治疗，而同时选择一家如上海江城皮肤病医院一般，具备一定知名度，拥有较强的医疗环境，医疗设备，医师力量的，专业正规的医院也是极为重要的。最后，如您对灰指甲还有什么不解及困扰之处，欢迎“来电咨询”"上海江城皮肤病医院"一所数十载来，专注于皮肤疾病的研究及治疗，拥有极好口碑的专业皮肤病医院。