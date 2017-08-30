核心提示：上海松江区皮肤病专科 灰指甲冬天要怎么护理 灰指甲，乃是一种因真菌感染乃至发病的一种疾病，在生活中，灰指甲的患者也是较为多见，现如今的人们随着生活环境的改变，近年灰指甲的病人更是有所增长，而灰指甲，其通常表现为真菌性白甲和甲板下皮癣菌病两种类型，且灰指甲也具备较强的传染性，对于患者来说，灰指甲的危害极大，不仅只是对于患者个人形象损害，更能对患者的正常生活造成影响较大的影响，因此对于灰指甲的治疗我们不能松懈。而对于灰指甲的治疗，我们如果想要更好的治疗它，或者对于病症的有所帮助，那么我们首先就势必要先对其有所了解。而关于灰指甲患者冬季护理方面，大家了解吗？

上海松江区皮肤病专科 灰指甲冬天要怎么护理 灰指甲，乃是一种因真菌感染乃至发病的一种疾病，在生活中，灰指甲的患者也是较为多见，现如今的人们随着生活环境的改变，近年灰指甲的病人更是有所增长，而灰指甲，其通常表现为真菌性白甲和甲板下皮癣菌病两种类型，且灰指甲也具备较强的传染性，对于患者来说，灰指甲的危害极大，不仅只是对于患者个人形象损害，更能对患者的正常生活造成影响较大的影响，因此对于灰指甲的治疗我们不能松懈。而对于灰指甲的治疗，我们如果想要更好的治疗它，或者对于病症的有所帮助，那么我们首先就势必要先对其有所了解。而关于灰指甲患者冬季护理方面，大家了解吗？

灰指甲患者在冬季应如何护理

1、要勤洗手洗脚，患处的清洁。天冷了，患处也要多泡泡，充分患处的血液循环，更有助于对颗粒物的充分吸收

2、养成良好的生活习惯，注意卫生。例如：不与他人共用毛巾、脸盆、洗脚巾等

3、做好所居住的环境的卫生，不给致病真菌创造生长繁殖的外部环境，切断传染源。比如：要避免住房的拥挤，要注意房间的通风及朝阳效果，被子毛巾等要多晒太阳，衣物要勤清洗，较好用热水烫烫再洗

4、灰指甲患者的用品要与他人的分开，较好都定期消毒

5、要及时去治疗，正在治疗的要定期去检查，要重视灰指甲的防治切断

此外，对于灰指甲的治疗上海江城皮肤医院的治疗方案如下

1. 中药浸泡，药物直达甲床， 安全绿色中药萃取物治疗更安全，安全的中药成分能直达甲床杀灭真菌 上海江城研制的绿色安全中药萃取药物的首次应用，实现了用药更安全更绿色，减少了口服抗真菌类药物用量，治疗全周期内肝肾负担更小。

2.封包软化，无痛不拔甲， 安全绿色中药萃取物治疗更安全，安全的中药成分能直达甲床杀灭真菌 软化除甲的好处在于避免了疼痛，同时能够更彻 底的去除掉受感染甲板，残留的真菌越少，后续治疗越有效

3.蓝光治疗，改善微循环， 蓝光治疗改善局部血液微循环，促进人体自身免疫系统杀灭真菌 QK纳米光波能够快速有效的改善局部血液微循环，促进人体自身免疫系统功能，从而达到间接杀灭真菌的目的。

4.308准分子激光，杀灭深层真菌， 美国进口308准分子激光，美国FDA与中国CFDA双认证 308准分子激光能够靶向针对真菌群落，不损伤甲床，安全可靠，可渗透甲床16nm，修复受损的甲床细胞，提高甲床对真菌的抵抗力。

5.综合抗复发治疗 增强免疫，从根源抗复发，中国CFDA认证国药准字 真菌感染发病的根源是人体免疫功能的下降，所以根本治疗思路就是要强化人体免疫，增强对真菌的抵抗力，进而达到防复发目的。

以上内容就是本期灰指甲冬季护理相关介绍的全部内容了，对于灰指甲冬季的护理方法，相信各位朋友在通读本文之后也是有了一定的了解。因此，上海江城皮肤病医院在此衷心的希望以上内容能对您及您的家人有所帮助，另外，上海江城皮肤病医院提醒您：灰指甲的危害极大，如不慎患上灰指甲，为了避免灰指甲的传染给您及您的家人造成更大的影响及不便，因此，切莫延误及懈怠治疗，而同时选择一家如上海江城皮肤病医院一般，具备一定知名度，拥有较强的医疗环境，医疗设备，医师力量的，专业正规的医院也是极为重要的。最后，如您对灰指甲还有什么不解及困扰之处，欢迎“来电咨询”"上海江城皮肤病医院"一所数十载来，专注于皮肤疾病的研究及治疗，拥有极好口碑的专业皮肤病医院。