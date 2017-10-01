保持膝盖不弯，做这个动作，你一定做不来

不弯腿能否蹦起来？你可能觉得：这有何难？

但站起来试试，你会发现，不弯膝盖，双腿完全的直立，根本跳不起来。

只不过有时起跳时屈膝不明显，会让人以为没弯曲。

为什么不弯腿就跳不起来？

这个问题的答案，有人用物理知识予以了回答。

根据牛顿所发现的第三运动定律，两物体相互作用时，有一对作用力和反作用力，它们要么同时存在，要么同时消失。并且，它们大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

人体跳跃，膝盖弯曲就缘起于这个定律。人要从地面上跳起来，会有个下蹲动作，这是为了调整腿部肌肉，以对地面施加作用力，地面也会对我们产生一个方向相反的反作用力。

我们的身体借助地面给到的反作用力越大，跳得越高。符合这种定律的例子，生活中比比皆是。比如，船要想离开岸边，撑船的人得用竹竿撑岸，用的力气越大，船就离得越远。

延伸阅读：跳跃运动的好处

如果不是特定运动项目需要，我们平时在生活中应该都很难会主动去跳跃。但其实这种普通的运动方式，对骨骼健康有很大好处。

美国《家庭医学杂志》的一项研究指出，女性如果每天坚持做50次上下跳跃运动，能让骨密度增加。而且，男女均能收获这种好处哦。

跳跃运动简单易操作，不限场地，男女老少均可进行。不过有些注意事项：

1、场所

要选个地面平坦的场所，这样不容易伤到脚。

2、鞋子

跳跃也是一项运动，因此最好穿运动鞋，少穿皮鞋和硬底鞋。

3、姿势

跳跃时，身体要保持平衡，以免摔倒发生骨折这种不幸。另外，要前脚掌先着地，不要用后脚跟。前脚掌着地，这样可以缓解对膝关节的压力。

4、时间

虽然跳跃运动随时可以进行，但是也有不太适宜的时间。比如饭前、饭后半小时就不要跳，否则会影响到消化。

记住啦，常做跳跃运动，并持之以恒，对骨质疏松有一定预防作用哦。