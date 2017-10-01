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冬枣加香蕉等于“人生走马灯味”，这味道是怎么产生的？

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2017-10-1439健康网
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只要是能吃的，就逃离不了吃货的魔爪。但是出来吃，总要吐的。比如当你先吃了香蕉马上吃枣。这个话题最近曾上过热搜。

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（图片源自博主@black_f，如有侵权请联系删除）

评论同样精彩，网友们使劲浑身解数，将「香蕉+冬枣」搭配的味道描述得十分惨烈。

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「洗洁精的味道」、「虾腐烂的味道」、「死苍蝇味儿」、「屎味」，形容越来越无下限，隔着屏幕，仿佛都能感受到网友吃的心情，用「顶级惊吓」来形容，似乎也不为过。

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网友们经过试验，还得出个总结：据说，刷完牙后吃一大口熟香蕉，充分咀嚼但不吞咽，然后再咬半口冬枣，继续充分咀嚼，用心感受，能让「恶心」气味达到顶峰状态。

话说，香蕉和冬枣都是时下常见的水果，普普通通的，为何一起吃，就产生了各种诡异的味道？是食物相克吗？会不会对身体产生害处？小九决定今天带乃们一探究竟。

香蕉与红枣是相克食物？

食物相克就是个伪命题，不成立。只能说，食物间营养素相互影响是客观存在，但这种影响完全可以通过平衡膳食来弥补。所以香蕉与冬枣同吃产生怪味，并非因为它们相克。

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香蕉与冬枣都有一定的营养成分，同时食用，只要不过量，就不会损害健康。但是如果一次性吃太多，可能造成消化不良，用中医的话来说就是会「滋腻碍胃」。

至于为啥吃了香蕉再吃冬枣，会产生诡异味道，专家表示，这还是个谜。小九查了老久的资料，并没有发现有人研究这个问题。不过有几种猜测，可以分享给大家。

猜测1

香蕉果糖是RCD，冬枣果糖是TBD，这两种果糖撞一起，就会变成U+T2成分，即鱼虾变质的味道。但是此猜测随后食品安全专家给推翻了，认为它没有道理。

猜测2

香蕉中有一种叫硫胺素的烟酸，冬枣中有大量的维生素C，与硫发生化学反应，产生了硫化氢气体，有刺鼻味道。不过很可惜，有人经过试验发觉这种猜测也不太科学。

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猜测3

冬枣里有磷，会和香蕉的某些成分起反应，一起吃的话，就会产生臭鸡蛋味、鱼腥味。小口吃没啥感觉，大口吃就无法下咽，可以说非常恶心了。

……

其实香蕉搭配冬枣，食后感受因个体消化能力而异。有人能试到「臭味」，有人仅仅品尝到水果香。这「奇妙」反应的具体成因，还需静待专家们的研究成果。

口吃

果糖烟酸

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并发症状：查看更多>>

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